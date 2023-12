Egiptuses algavad presidendivalimised

Peale al-Sisi on veel kolm kandidaati, aga nad on üsna tundmatud, nii et nad ei suuda temaga võistelda ja praeguse presidendi võit on ette teada.

Egiptlaste rahulolematus on siiski kasvanud. Riigis valitseb majanduskriis, riigivõlg on suurenenud, inflatsioon on üle 35 protsendi.

Egiptuse majandus püsib välispartnerite toel, sest nad on mures, et Egiptuse langus käivitaks taas piirkondliku ebastabiilsuse, nagu nähtud alates 2011. aasta araabia kevadest ja see tooks kaasa uued rändevood.