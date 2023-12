WSJ küsitlus: Trump on presidendivalimistel juhtpositsioonil

Wall Street Journali arvamusküsitluse kohaselt on Donald Trump 2024. aasta USA presidendivalimistel juhtpositsioonil, sest president Joe Bideni toetus on madalseisus.

Biden jääb Trumpist maha nelja protsendipunktiga ja hääletusel, kus oleks vaid kaks kandidaati, toetaks teda 43 ning Trumpi 47 protsenti valijatest, vahendas WSJ.

Kui lisada küsitlusse veel viis potentsiaalset kandidaati, kasvab Trumpi edumaa Bideni ees kuue protsendipunkti suuruseks ja toetushääled jaguneksid vastavalt 37 ja 31 protsenti. Teistest kandidaatidest oleks suurim, kaheksaprotsendiline toetus Robert F. Kennedy Jr-il.

Uus küsitlus näitab kasvavat rahulolematust Bideniga, ehkki see ilmneb ennekõike Demokraatide toetajate seas, kes võivad valimispäeval siiski presidenti toetada.

Vaid 23 protsenti valijatest ütleb, et Bideni poliitika on neid isiklikult aidanud, samas kui 53 protsendi hinnangul on riigipea tegevus neile halvasti mõjunud.

Umbes pooled valijatest leiavad, et Trumpi poliitika tema presidendiksoleku ajal aitas neid isiklikult, aga 37 protsendi arvates tegi see neile kahju.