Kell 18.45 "Ukraina stuudios" Toomas Väli ja Kalev Stoicescu

Vene väed edenevad pisitasa Avdijivka all. Miks on raskete lahingute tulipunkt juba mõnda aega just seal ja milline on selle Donetski läheduses asuva linna tähtsus sõjalises vaates, seda selgitab kolonelleitnant Toomas Väli.

Ukraina sõjaline abi toppab nii USA-s kui ka Euroopas. Selle põhjuseid ja lääne ühtsuse ning toetuse mõranemist analüüsib riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu.

"Ukraina stuudio" algab kell 18.45. Saatejuht on Epp Ehand.