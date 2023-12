Uuel nädalal läheb õhk soojemaks ning sajab lund ja lörtsi

Esmaspäeva öö on valdavalt pilves. Mõnes kohas sajab nõrka lund ning kohati on pinnatuisku. Puhub kagu- ja idatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 11 kraadi, saartel on paiguti ka 0 kraadi ringis.

Hommik on ikka pilvine ja mitmel pool sajab lund. Lõuna-Eestisse jõuab ka uus sajuala. Kohati on jätkuvalt pinnatuisku. Tuul on kagust ja idast 3 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -9, saartel paiguti ikka 0 kraadi. Lääne-Eestis ja saartel on ka jäiteoht.

Päeval laieneb lumine sajuala Lõuna-Eestist üle maa. Saartel tuleb sekka ka lörtsi ning mitmel pool teeb lisaks tuisku. Puhub valdavalt ida- ja kagutuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Termomeeter näitab maksimaalselt -4 kraadi, saarte rannikul tõuseb aga kergesse plussi.

Nädal jätkub sarnases joones, lume- ja lörtsisadudega. Tuul on nõrk kuni mõõdukas, seega ilm on pigem rahulik ja õhutemperatuur püsib ööpäev läbi vahemikus -5 kuni +2 kraadi.

Sellised plussist miinusesse kõikumised toovad teedele aga jäidet.