Oluline 11. detsembril kell 7.06:

- Venemaa korraldas raketirünnaku Kiievile;

- ISW: Ukraina teeb edusamme Dnepri idakaldal;

- Zelenskõi teeb visiidi Washingtoni, kohtub Bideni ja vabariiklastega.

Venemaa korraldas raketirünnaku Kiievile

Venemaa korraldas esmaspäeva varahommikul kell neli kohaliku aja järgi raketirünnaku Kiievi oblasti pihta.

Ukraina õhuväe pressiteate kohaselt lasi Ukraina õhutõrje alla kaheksa Vene raketti, mis sihtisid Kiievit. Ukraina võimude sõnul lasti alla kõik Vene raketid.

Alla lastud rakettide rusud tekitasid Ukraina pealinnas kahjustusi ning on teateid ka vigastatutest.

Samuti lasi Ukraina õhukaitse alla 18 ründedrooni Shahed-136, mis startisid Venemaa okupeeritud Krimmi territooriumilt.

ISW: Ukraina teeb edusamme Dnepri idakaldal

Mõttekoja ISW sõnul jätkavad Ukraina väed operatsioonide läbiviimist Dnepri jõe okupeeritud idakaldal Hersoni oblastis.

Ukraina peastaap pole palju uut infot toimuva kohta jaganud, piirdudes teatega, et Ukraina väed hoiavad oma positsioone Dnepri idakaldal.

Samas Vene väidavad sõjablogijad, et Ukraina vägede aktiivsus piirkonnas on tõusnud ning Ukraina üksused on teinud teatud edusamme.

Vene sõjablogijate sõnul jätkuvad ägedad lahingud Krõnkõ küla lähedal. Küla asub 30 kilomeetrit Hersoni linnast idas.

Samuti väidavad Vene allikad, et Ukraina üksused laiendasid oma kontrolli Velõkõi Potjomkinskõi saare üle. ISW hinnangul kontrollivad Ukraina väed kogu Dnepri jões Hersoni linnast edelas asuvat saart. Sõjategevus käib ka teistel Dnepri jõe saartel.

Zelenski teeb visiidi Washingtoni, kohtub Bideni ja vabariiklastega

Ukraina president Volodõmõr Zelenski suundub teisipäeval töövisiidile Washingtoni, et kohtuda president Joe Bideni ja ka kongressi vabariiklastega, et tagada toetuse jätkumine võitluses Venemaa vägede vastu.

Pärast Valge Maja teadet Zelenski eelseisvast visiidist ütles USA esindajatekoja uue vabariiklasest spiikri Mike Johnsoni abi, et Johnson kohtub samuti teisipäeval Ukraina liidriga.

Ühe senati ametniku teatel kutsusid ka demokraatidest enamuse liider Chuck Schumer ja vabariiklaste juht Mitch McConnell Zelenski rääkima kõigi senaatoritega teisipäeva hommikul.

Valge Maja pressisekretär Karine Jean-Pierre ütles avalduses, et Biden ja Zelenski "arutavad Ukraina pakilisi vajadusi" ning "USA jätkuva toetuse elulist tähtsust sellel kriitilisel hetkel".

Ukraina presidendikantselei märkis omakorda, et kohtumisel keskendutakse sellistele teemadele nagu "ühisprojektid relvastuse ja õhutõrjesüsteemidee tootmisel, samuti jõupingutuste koordineerimine meie riikide vahel tuleval aastal".

"Zelenski keskendub USA, Euroopa ja maailma ühtsuse tagamisele Ukraina toetamise ümber kaitsmaks teda Venemaa terrori eest ning tugevdamaks rahvusvahelist korda, mis põhineb reeglitel ja iga riigi suveräänsuse austamisel," edastas Kiiev.

Vabariiklastest senaatorid blokeerisid eelmisel nädalal Bideni taotletud 106 miljardi dollari suuruse julgeolekupaketi, mis sisaldas peamiselt abi Ukrainale ja Iisraelile, jätkates vaidlusi USA migratsioonipoliitika ja piirijulgeoleku üle.

See oli tagasilöök Bidenile, kes oli kutsunud kongressi rahaeraldust heaks kiitma, hoiatades, et Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ei peatu võiduga Ukrainas ja võib isegi rünnata mõnda NATO riiki.

Valge Maja märkis, et Bideni kohtumine Zelenskiga leiab aset tähtsal hetkel, kuna Venemaa on taas hoogustamas raketi- ja droonirünnakuid Ukraina vastu.

Selle kuu alguses allkirjastas Putin ka otsuse suurendada Vene relvajõudude isikkoosseisu 15 protsendi ehk umbes 170 000 inimese võrra.

USA välisminister Antony Blinken rõhutas pühapäeval, et "Ukraina on teinud erakordset tööd" enda kaitsmisel.

"Praegu on tõesti aeg samme astuda, sest kui me seda ei tee, siis teame mis juhtub. Putin saab karistamatult edasi liikuda ja me teame, et ta ei peatu Ukrainas," ütles ta.