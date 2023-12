Prantsusmaal arutatakse sisserändereformi

Prantsuse president Emmanuel Macroni rohkem kui aasta aega valminud asüülireeglite reformi eelnõu jõuab esmaspäeval parlamendi ette. Ometi ei pruugi see saadikute toetust saada, sest selle vastu kavatsevad hääletada nii vasak- kui parempoolsed erakonnad.

Macron ja Prantsuse valitsuse siseminister Gerald Darmanin soovivad teha muudatusi asüülireeglites. Nii peaks eelnõu järgi asüülitaotlejad edaspidi oskama Prantsuse keelt. Samuti muutub lihtsamaks ebaõnnestunud asüülitaotleja väljasaatmine ning kokku saab esitada kaks vaiet asüülitaotluse tagasilükkamise otsusele senise 12 asemel.

Samas kavatsevad parempoolsed erakonnad eelnõu vastu hääletada, sest koos asüülireeglite karmistamisega lubataks dokumentideta ebaseaduslikel sisserändajatel saada tööloa valdkondades, mis kannatavad tööjõupuuduse all. Seaduseelnõus loetletud valdkondade seas on ehitus ja tervishoid. Valitsuse sõnul puudutaks muudatus ainult umbes 7000 töötajat aastas.

Tegemist on Emmanuel Macronile tavapärase käiguga: ta on harjunud kombineerima oma ettepanekutes parem- ja vasakpoolseid ideid, kirjutab Financial Times.

Ometi võib eelnõu parlamendis läbi kukkuda, sest seda ei taha toetada nii vasak- kui parempoolne opositsioon.

Macron lootis, et paremtsentristlikud vabariiklased toetavad eelnõu vastuvõtmist, kuid nende juht Eric Ciotti nimetas pakutud asüülireformi ambitsioonituks plaaniks, mis kindlalt kukub läbi, ning mille päästmiseks ei kavatse vabariiklased tegutseda.

Parempopulistlik poliitik Marine Le Pen on samuti nimetanud eelnõu väikseks administratiivseks seaduseks, mis ei suuda lahendada "anarhilise sisserände" probleemi.

Kui eelnõu lükatakse esimesel lugemisel tagasi, võib Macron kasutada põhiseaduse paragrahvi, mis lubab vastu võtta seadus ilma parlamendi heakskiiduta. Macron on juba kasutanud sellist võimalust aprillis pensionireformi vastu võtmiseks.

Samas ütlevad Darmanin ja Prantsuse peaminister Elisabeth Borne, et nad ei taha seda võimalust uuesti kasutada. Parlamendimenetlust vältiv paragrahv lubab ühtlasi opositsioonil korraldada valitsuse vastu umbusaldushääletuse. Viimast aga ei pruugi Prantsuse valitsus üle elada, sest sellel puudub parlamendis enamus.