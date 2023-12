Ukraina ootab pingsalt EL-i tippkohtumise tulemust

Eelmisel nädalal keeldus USA senat heaks kiitmast Ukraina abipaketti. Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõidab Washingtonile, kus ta kohtub USA president Joe Bideni ja seni abipaketti mittetoetanud vabariiklastega. Läbirääkimised demokraatide ja vabariiklaste vahel jätkuvad.

Sel nädalal jätkuvad arutelud ka EL-i Ukrainale mõeldud abipaketi üle. Neljapäeval kahepäevasele tippkohtumisele Brüsselisse kogunevad EL-i valitsusjuhid peavad otsustama, kas nad toetavad Ukraina abistamist 50 miljardi euro ulatuses järgmise nelja aasta jooksul ning kas nad on nõus eraldama liidu enda kasvavate vajaduste rahuldamiseks lisavahendid.

Läinud nädalavahetusel jätkusid läbirääkimised liikmesriikide diplomaatide vahel. Arutelude käigus pakuti välja Euroopa Komisjoni ettepanekule alternatiivne plaan. Komisjon soovis alguses suurendada EL-i eelarvet 100 miljardi euro võrra, millest 65,8 miljardit tuleneks suurenenud liikmesriikide panustest. Pühapäeval arutatud ettepaneku järgi oleks liikmesriikidel vaja panustada ainult 26,8 miljardit eurot lisaks. Kärbe ei tuleks Ukraina aitamise arvelt, vaid muude EL-i kulutuste kokku hoidmise arvelt.

Ometi lubab Ungari peaminister Viktor Orban vetostada teste riikide saavutatud kokkuleppe. Orbani sõnul on vaja kogu Ukraina aitamise programmi üle vaadata, lisaks nõuab Ungari valitsus riigile mõeldud, kuid õigusriigi rikkumiste kahtlustuste tõttu külmutatud EL-i fondide vahendite vabastamist.

Ungari ametnike sõnul on ka teisi liikmesriike, mis ei toeta Ukraina aitamist. Komisjoni ametnike sõnul on ülejäänud 26 riiki Ukraina abistamise poolt ning nad leiavad viisi Kiievile abi saatmiseks sõltumata Ungari veto-ähvardusest. Ukraina ametnike sõnul ohustaks finantsabi saamata jätmine kaitsesõda pidava riigi finantsstabiilsust.

"Arvan, et see, mida oleme näinud USA-s, on kasvatanud survet EL-ile. Me teame, kui oluline see on. Ning ma arvan, et Euroopa juhid on vastutustundlikud inimesed, vähemalt 26 neist," ütles üks aruteludes osalev ametnik Financial Timesile.