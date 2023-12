Harno loobus noorte kaasamise veebiplatvormi rajamisest

Kui haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) peatas augustis noorte kaasamise veebilehe riigihanke, siis pani haridus- ja noorteamet (Harno) kavandatud veebilehe ideeajutiselt pausile. Praeguseks on Harno veebilehe tegemisest üldse loobunud.

Veebilehte rahastati Euroopa majanduspiirkonna ja Norra finantsmeetmest.

"Esitasime projekti lõpetamise avalduse Riigi Tugiteenuste keskusele ja plaan on selle aasta lõpuga lõpetada ka projekti tegevused. Seega jääb planeeritud e-osalusplatvorm tegemata ning projektivahendid osaliselt kasutamata," sõnas Harno projektijuhi Roger Tibar.

"Kogu projekti eelarve on 871 435 eurot ja kasutamata jääk oleks ligi 573 900 eurot. Raha me ei ole pidanud raha tagasi maksma. Rahastatakse ainult neid tegevusi, mille kohta on esitatud kuludokumendid," lisas Tibar.

Koos projekti lõpetamisega kaotab Tibar ka töö.

Juulis selgus, et riik soetab kuni 275 000 euro eest veebilehe, kus noored saavad teha ettepanekuid ja arutada, mis võiks nende kodukandis muutuda. Keskkonna arendajad oleksid olnud rahul, kui viie aastaga oleks kasutatud veebilehte vähemalt pooltes omavalitsustes. Kriitikute sõnul oli projekt liiga kallis ja otstarbetu.

Augustis teatas haridus- ja teadusminister, et kavandatava noorte kaasamise veebilehe riigihange tühistatakse.