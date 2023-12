Investorite hinnangul võib Infortari aktsiaga kauplemine jääda passiivseks

Infortari juhtkond tervitab 5500 uut aktsionäri ja kinnitab, et jäi IPO tulemusega rahule.

"Turu üldine olukord on täna selline, et kogu Euroopas on sel aastal tehtud ca 20 IPO-t, Ida-Euroopas peaaegu üldse mitte. Seda arvestades, jääme tulemustega väga rahule," ütles Infortari tegevdirektor Martti Talgre.

Talgre tunnistab, et välismaiste investorite huvi jäi tagasihoidlikuks.

"Pakkumise tulemus oli üsna ootuspärane. Lootsime, et kohalike investorite huvi on suur, pakkumine märgiti üle. Peame küll tunnistama, et rahvusvaheliste investorite huvi oli väiksem, aga selle peamiseks põhjuseks on geopoliitika, arvestades, et meie majanduslik olukord on siin Eestis suhteliselt kehva. Ja kuigi Infortari tulemused olnud väga tugevad ja kõik, kellega rääkisime, olid ettevõttega väga rahul, siis lõpuks ikkagi geopoliitika oli see, mis tekitas olukorra, et siia regiooni välisinvestorite huvi on hetkel üsna piiratud," ütles Talgre.

Mõned investorid osutavad siiski, et umbes neljandiku uutest aktsiatest märkisid senised omanikud.

"Kui me võtame sellest IPO mahust välja summad, mida suuromanikud on ise pannud, siis matemaatiliselt võib isegi öelda, et see IPO on ebaõnnestunud," sõnas investor Lev Dolgatšov.

"See 1,3-kordne ülemärkimine on ka selline tehniline detail ehk see on arvestatud rahalises määras ja jaepakkumisest saadi märkida ainult selle vahemiku ülemises servas. Kokkuvõttes ega siin midagi väga positiivset ei ole, mis on ka oodatav, sest Eesti majanduse olukord on üsna kehva olnud viimasel ajal. Me ei näe siin praktiliselt üldse välisraha ja see, et praegusel hetkel investorid ei ole väga huvitatud, on üsna oodatav," sõnas TTÜ finantsprofessor Tõnn Talpsep.

Väga aktiivset kauplemist Infortari aktsiatega Tallinna börsil Dolgatšov ja Talpsep ei ennusta.

"Kuivõrd emissiooni korraldajad teevad esimese kuu jooksul tugioste. Kui teevad, siis ta ehk kiiresti ei lange, aga ma ei näe väga põhjust, miks ta tõusma hakkab," ütles Dolgatšov.

"See Infortari vabalt kaubeldavus on selline suhteline, sest kui vaatame, kes on omanikud ja kui palju nad on tuumikomanikud ehk senised omanikud, siis see vabalt kaubeldav osa saab olema äärmiselt väike. Kui IPO-st märkisid senised omanikud veel teatava osa, siis sedavõrra väiksem see on ja alati on küsimus, kes on siis potentsiaalsed ostjad ja müüjad. Kuna jaeinvestor kokkuvõttes liiga palju ei märkinud, siis ega ka neid müüjaid ei saa väga palju olema ja ma arvan, et senised omanikud on valmis neid aktsiaid turult ka mingil määral kokku ostma," sõnas Talpsep.

Infortari aktsia eeldatav esimene kauplemispäev on 14. detsember.