Macroni valitsus kaotas sisserändereformi hääletuse

Kaotus on Prantsuse valitsusele seda valusam, sest eelnõu poolt hääletas 265 saadikut, seega hääletustulemus oli väga napp.

Prantsuse president Emmanuel Macron ja Prantsuse siseminister Gerald Darmanin soovisid teha eelnõuga muudatusi asüülireeglites. Nii nõudis eelnõu, et asüülitaotlejad oskaks edaspidi prantsuse keelt. Samuti muutunuks lihtsamaks ebaseadusliku asüülitaotleja väljasaatmine ning kokku saanuks esitada kaks vaiet asüülitaotluse tagasilükkamise otsusele senise 12 asemel.

Kõik need muudatused ei meeldinud vasakpoolsetele opositsioonierakondadele.

Samas hääletasid ka parempoolsed opositsioonierakonnad eelnõu vastu, sest koos asüülireeglite karmistamisega plaaniti lubada dokumentideta ebaseaduslikel sisserändajatel saada tööluba valdkondades, mis kannatavad tööjõupuuduse all. Seaduseelnõus loetletud valdkondade seas olid näiteks ehitus ja tervishoid. Valitsuse sõnul puudutaks muudatus ainult umbes 7000 töötajat aastas.

Darmanin, kes tegeles eelnõu ettevalmistamisega ligi aasta aega, pakkus pärast hääletust tagasi astuda. Ometi ei hakanud Macron siseministrit ametist vabastama, vaid palus otsida võimalusi eelnõuga edasi liikumiseks.

Samas nõuab opositsioon jätkuvalt ministri tagasiastumist. Darmanin pole kunagi salanud, et tal on peaministriks või lausa presidendiks tõusmise ambitsioone, nüüd tema karjäärikasvu väljavaated ei paista enam olevat kuigi lootustandvad, kirjutab Financial Times.

Valitsusel on kolm valikut, kuidas eelnõuga edasi minna. Esiteks saab valitsus kutsuda kokku alamkoja ja senati liikmetest koosneva ühiskomisjoni kompromissi saavutamiseks. Teiseks saab valitsus minna edasi senatis varem vastu võetud seaduseelnõu eelmise, märksa karmima versiooniga. Kolmandaks võib valitsus kasutada põhiseaduse paragrahvi, mis lubab vastu võtta seadus ilma parlamendi heakskiiduta. Macron on juba kasutanud sellist võimalust aprillis pensionireformi vastuvõtmiseks.

Ometi oleks viimane lahendus seotud valitsuse umbusaldamise riskiga, sest see võimaldaks opositsioonisaadikutel esitada valitsuse vastu umbusaldusavalduse.

Opositsiooniliste paremtsentristlike vabariiklaste juht Eric Ciotti juba ütles, et tema toetab senatis heaks kiidetud eelnõu versiooni vastuvõtmist ühegi muudatuseta.

"Me tahame arutada ja vastu võtta senati eelnõu selle täies ulatuses ilma lisanduste ja muudatusteta," ütles Ciotti. Koos vabariiklastega oleks Macroni toetavatel saadikutel parlamendi alamkojas enamus.

Suurima opositsioonipartei juhist parempopulistlik poliitik Marine Le Pen ütles, et hääletus meenutab Macronile, et tal pole enamust parlamendis. Le Peni sõnul on Macron selle unustanud.

"Valitsus on alles täna aru saanud, et nad on tegelikult vähemuses," ütles ta.