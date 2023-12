Rutte manitseb EL-i liikmesriike Ukraina abipaketti toetama

Hollandi peaministri kohusetäitja Mark Rutte kutsus esmaspäeval Euroopa Liidu liikmesriike toetama Ukraina abipaketti, hoiatades, et kõige ohtlikum Ukrainale oleks nii USA kui EL-i abist korraga ilma jäämine.

"Me peame kokku leppima rahalises abis, sest see on võtmeolulisusega [Ukrainale] riigina edasi liikumiseks, kuid samuti ka sõjaliste pingutuste vaatevinklist," ütles Rutte.

Ta lisas, et arvestades Ukraina abipaketi vastuvõtmise probleeme USA-s, ei tohiks lubada, et samal ajal tekiks samasugune probleem EL-is.

USA kongressis pole vabariiklased nõus Ukraina aitamiseks uue abipaketi vastu võtmisega seni, kuni sisserändereeglid ja USA lõunapiiri valvamine on karmistatud. EL-is arutatakse 50 miljardi euro suurust abipaketti Ukraina valdavalt tsiviilvajaduste rahastamiseks järgmise nelja aasta jooksul. Lisaks arutatakse Euroopa rahurahastu (EPF) tulevikku. EL-i liikmesriigid said seni saata Ukrainale oma ladudest relvaabi ja kasutada EPF-i vahendeid uue relvastuse soetamise kulude osaliseks hüvitamiseks.

Kui seni pakuti EPF-i mahu suurendamist 20 miljardi euro võrra neljaks aastaks, siis uus ettepanek on suurendada rahastu maht viie miljardi euro võrra üheks aastaks.

EL-i liikmesriikide valitsusjuhid kogunevad neljapäeval Brüsselis peetavale kahepäevasele Euroopa Ülemkogu istungile, et arutada Ukraina aitamist, EPF-i ja EL-i muude kulutuste suurendamist.

Suurimaks komistuskiviks kokkuleppele jõudmiseks on Viktor Orbani juhitud Ungari vastuseis igasugu Ukraina aitamisele. Lisaks pole teada, kui suurt summat on Saksamaa valmis eraldama Ukrainaga mitteseotud EL-i kuludeks riiki tabanud eelarvekriisi valguses.

EL-i riikide diplomaadid ei suutnud jõuda kokkuleppele pühapäeval toimunud aruteludel, mistõttu pole teada, kas liikmesriikide juhtide diskussioon kannab vilja.

"Me ei saavuta kokkulepet," ütles üks anonüümseks jääda soovinud EL-i diplomaat Politicole.