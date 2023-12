Kiviõli 550 töötajaga õlitehas võib aasta pärast lõplikult seiskuda

"Ega muid valikuid pole kui ajapikendus või tehas kinni," rääkis ajalehele Kiviõli Keemiatööstuse tegevjuht Priit Orumaa.

Orumaa sõnul nõuavad keskonnaamet ja kliimaministeerium, et ettevõttel oleks järgmise aasta lõpuks ehitatud väävlipüüdmisseade, mis maksab 20 miljonit eurot. Ta tunnistas, et selle rajamiseks ei ole ettevõttel vaba raha ega ka kindlust, et see investeering tühja ei lähe, kuna põlevkivi kasutamises on nii palju ebakindlust.

Kliimaministeeriumi pressiesindaja Viktoria Korpan ütles, et Euroopa Liidu põletusseadmete direktiiv, mille alusel tuleb Kiviõli Keemiatööstusel väävlipüüdmisseade paigaldada, ei saa tulla üllatusena. "See on olnud teada juba alates direktiivi vastuvõtmisest 2015. aastal," märkis ta, lisades, et Kiviõli Keemiatööstus on olnud direktiivi koostamise protsessi kaasatud juba 2014. aastast.

Orumaa nõustus, et väävlipüüdmisseadme ehitamise nõue pole uus. Ent kui kliimaministeerium käsitleb nende tootmisüksust, kus õlitootmisel eralduv gaas elektri- ja soojusenergiaks muundatakse, kui elektrijaama koos vastavate väävliheitmete normidega, siis Kiviõli Keemiatööstuse hinnangul on tegu järelpõletusseadmega, mis on rafineerimisprotsessi ahela üks osa, millele peaksid kehtima lahjemad normid.

Kliimaministeeriumi ja Kiviõli Keemiatööstuse esindajate järgmine kohtumine toimub 22. detsembril.

Orumaa sõnul on tehase seiskumise ärahoidmiseks ainus lahendus, et riik annaks vähemalt viie aasta pikkuse üleminekuaja eeldusel, et enne lepitakse täpselt kokku, milline seade tuleb paigaldada.

Orumaa sõnul on Kiviõli Keemiatööstusel praegu 550 töötajat ja keskmine palk on ettevõttes suurusjärgus 1500 eurot. Tehasega seotud kaudsete töökohtade arv ulatub tema hinnangul üle tuhande.