Soome parlament kiitis heaks sotsiaaltoetuste kärped

Soome parlament hääletas teisipäeval toimetulekutoetuse ja eluasemetoetuse kärpimise poolt. Tegemist on osaga Soome valitsuse plaanist riigieelarve kulutusi piirata.

Toimetulekutoetuse kärbe kiideti heaks 118 poolt- ja 58 vastuhäälega. Eluasemetoetuse kärbe seevastu kinnitati 99 poolt- ja 79 vastuhäälega. Kui osa opositsioonist hääletas esimese muudatuse poolt, siis teise muudatuse puhul hääletasid opositsioonisaadikud valdavalt muudatuse vastu.

Toimetulekutoetuse seaduse muudatused puudutavad eluasemekulude hüvitamise karmistamist. Eluasemetoetuse seaduse muudatused on seotud eluasemetoetuse saamise tingimuste karmistamisega, vahendab Yle.

Ootamatu vahejuhtum katkestas korraks istungi, kui galeriis viibinud külalised viskasid saali mängukaarte.

Sotsiaalkomisjonis käib kärbete pärast vaidlus

Kärped on tekitanud parlamendis suure vaidluse, eriti tugevalt on neid kritiseerinud sotsiaaldemokraadid, kuid kriitikat jagus kogu opositsioonilt.

Parempoolse valitsuse erakonnad on tahtnud ühiselt kokku lepitud eelnõudega edasi liikuda, opositsioon kritiseerib aga kärbete mõju inimeste toimetulekule.

Lisaks eluasemetoetusele ja toimetulekutoetusele on valitsus teinud ettepaneku kärpida muu hulgas töötuskindlustushüvitist. Lisaks jääks aastatel 2024 kuni 2027 ära suure osa sotsiaaltoetuste indekseerimine.

Ülejäänud sotsiaaltoetustega seotud seaduseelnõud lähevad reedel parlamendi täiskogu ette hääletusele.

Opositsioon heidab ette mõjuanalüüside puudumist

Nii ütles eelmisel nädalal sotsiaaldemokraadist Soome parlamendi sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Krista Kiuru, et valitsuse sotsiaaltoetuste kärped on ebamõistlikud ja ohustavad kodanike põhiõigusi.

"Sotsiaaltoetuse kärbete osas on seaduse ettevalmistamine olnud fiasko. Eelnõu koostamisel ei ole arvesse võetud üldist mõju näiteks puuetega inimestele, soolist mõju ega mõju lastele," ütles ta Ylele.

Kiuru lisas, et mõjuanalüüside puudumisele on valitsuse tähelepanu juhtinud ka õiguskantsler.

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimehe Mia Laiho sõnul maalib Kiuru valitsuse plaanitud kärbetest vale pilti. Laiho kuulub peaministriparteisse Koonderakonda.

"Nende sõnavõttude pärast pole põhjust muretsemiseks. Soomes on meil küll põhjamaine heaoluühiskond, aga meil puudub põhjamaine majanduslik baas. Sellest on jutt," ütles ta.

Laiho kinnitab, et Soomes ei jää keegi maha. Küll toovad valitsuse otsused mõnede jaoks kärpeid, kuid see ongi Laiho sõnul reformide eesmärk. Sellega soovitakse motiveerida inimesi naasma tööturule ning kärpides toetusi on Laiho sõnul võimalik luua kuni 65 000 töökohta.