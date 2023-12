Lokuta mõisalasteaia päkapikud teevad rõõmu kümnetele lastele

Teisipäeva hommikul, kui päkapikkude salakamber Lokuta mõisa keldris taas uksed avas, olid esimesed külalised Lepatriinude rühma pooleteise- kuni kolme-aastased lapsed. Päkapikumamsel, päkapikud Pärt, Nääpsu, Roheliis ja Robiine olid valmis lastele midagi õpetama. Tegelikult on nad muidugi Lokuta lasteaia endised või praegused töötajad.

"Ja see on üks laste lemmikkoht, kus lapsed saavad taskulampidega käia muul ajal. Ja kui on see päkapikkude aeg, siis nemad siin toimetavad ja kõike saab teha – meisterdada, mängida, jutte kuulata, katseid teha," rääkis päkapikk Nääpsu Taimi Punapart.

Kaheksa aastat tagasi, kui päkapikkude salakamber uksed avas, käisid seda uudistamas ainult Lokuta lasteaia lapsed. Aastatega huvi kasvas ja nüüd sõidetakse Türile päkapikukambrit uudistama üle Järvamaa.

"Ja siis me mõtlesime, et miks mitte teha. Aga siis tuli niimoodi, et väikese tasu eest ja selle tasu eest ostetakse rühmadesse raamatud," ütles Punapart.

Kui päkapikkude salakambris said kõik askeldused tehtud, ehtisid lapsed kuuse ja jõid päkapikkude keedetud glögi.