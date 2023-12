Rõuge vallas on lumesaju tõttu häiritud elektriühendus ja mobiililevi

Tugev lumesadu on mitmel poole Eestis põhjustanud ulatuslikud elektrikatkestused, Rõuge vallas on suure lumesaju tõttu mitmes piirkonnas häiritud ka mobiililevi.

Elektrilevi teatel on 12. detsembri öösel alanud tugev lumesadu põhjustanud mitmeid elektrikatkestusi, kõige ulatuslikumad on rikked Kagu-Eestis, Harju-, Pärnu- ja Viljandimaal ning õhtuse seisuga oli elektrita ca 9500 klienti.

Rõuge vald teatas, et vallas on mitmes piirkonnas elektriühendus katkenud ning Mõniste ja Varstu kandist on tulnud teateid ka mobiililevi kadumisest. Samuti on teele murdunud puude tõttu häiritud lumetõrje ning vald palub inimestel autoga liigelda vaid äärmisel vajadusel.

Teisipäeval kogunes ka Elektrilevi kriisikomisjon, et elektrivarustus esimesel võimalusel taastada. Elektrilevi teatas, et järgnevate päevade sula muudab puudel oleva lume veel raskemaks, mis võib kaasa tuua uusi rikkeid.

"Talv algas sel aastal raske ja märja lumega, mis ladestul puudel, oksadel ja liinidel. Sellele järgnesid miinuskraadid ning lumesajud on vahelduvalt kestnud juba üle kahe nädala, tuues kaasa viimase saja aasta lumerekordi. Kui esialgu kukkusid liinidele nõrgemad puud ja oksad, siis lumesadude jätkumisel kukuvad nüüd liinidele juba suured puud ka rohkem kui 10 meetri kauguselt, murravad maste, lõhuvad traaverseid ja rebivad puruks juhtmed," kirjeldas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Härm sõnas, et Elektrilevi brigaadid lahendavad järjest rikkeid liinidel, aga langevad uued ja veel suuremad puud tekitavad taas katkestusi.

"Täna on rikkeid lahendamas üle 200 inimese kahes vahetuses, et jätkuvalt lahendada raskest lumest tekitatud rikkeid. Harju-, Jõgeva-, Tartu- ja Põlvamaal saame tänase päeva jooksul täna tekkinud keskpinge rikked lahendatud, Pärnu- ja Raplamaal homse päeva jooksul ning Valga-, Viljandi- ja osa Võrumaa keskpinge rikete lahendamisega võib minna kuni neljapäevani. Teeme koos partneritega kõik mis võimalik, et rikked võimalikult kiiresti lahendatud saaksid," ütles Härm.