ERR USA-s: Zelenski püüab viimasel minutil USA toetust kindlustada

Enne Kapitooliumi ja Valge Maja külastamist rõhutas Ukraina president Volodõmõr Zelenski USA kaitseametnikele, et tema riik on kogu Euroopa eesliin, mis ei tohi murduda.

"Te võite Ukrainale loota ja soovime, et saaksime samamoodi ka teile loota," sõnas Zelenski.

"USA pühendumus toetada Ukrainat Venemaa agressiooni eest on kõikumatu," kinnitas USA kaitseminister Lloyd Austin.

Vaatamata sellele, et president Joe Bideni administratsioon ja enamik kongressi mõlema erakonna liikmeid soovivad Ukraina sõjalise abi jätkumist, on see muutunud omamoodi poliitiliseks kauplemisvahendiks teatud hulgale vabariiklastele. Zelenski külaskäigu eesmärk on nende veenmine, mistõttu on eriti oluline tema kohtumine esindajatekoja uue liidri Mike Johnsoniga.

"Võitlus käib meie lõunapiiri pärast. Sellega tegelemine on meie prioriteet ja alles seejärel saame täita teisi kohustusi," on Johnson öelnud.

Kongressi liikmete hinnangul on vähetõenäoline, et Zelenski suudaks kellegi meelt muuta. Tulemuslikumad peaksid hoopis olema senati demokraatide ja vabariiklaste läbirääkimised, kuid seni pole immigratsioonisüsteemi muutmises üksmeelt leitud.

"Meil on vaja kokkulepet. See peaks olema poliitiline kokkulepe, millega muudetakse asüülitaotlusprotsessi. President soovib lihtsalt raha eraldada,

aga see pole lahendus," ütles esindajatekoja vabariiklasest liige Don Bacon.

Valge Maja kinnitusel pole võimalik Ukraina sõjaväele saata rohkem relvi ja varustust, kui kongress ei jõua aasta lõpuks lisarahastuses kokkuleppele.

President Joe Biden peaks Zelenskiga kohtudes saama ülevaate lahinguväljal toimuvast ja rõhutama taaskord administratsiooni vankumatut toetust.