Kolmapäeval sajab mitmel pool lund või lörtsi

Kolmapäeva öösel on taevas pilves. Sajab lund, paiguti ka lörtsi ning Hiiumaal ja mandri looderannikul teeb kohati tuisku. Mitmel pool on jäidet. Tuul puhub Ida-Eestis idakaarest 1 kuni 7 meetrit sekundis, Lääne-Eestis põhjakaarest 3 kuni 9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -3 kraadi.

Hommikul sajab samuti paljudes kohtades lund ning põhjarannikul mõnel pool ka tuiskab. Saartel ja põhjarannikul poetab sekka ka lörtsi. Ida-Eestis puhub lõuna- ja kagutuul 1 kuni 5 meetrit sekundis. Lääne-Eestis põhjakaare tuul 2 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Termomeetrinäit on jätkuvalt 0 kuni -3 kraadi.

Päev tuleb samuti pilvine. Aeg-ajalt sajab lund ja lörtsi ning on jäidet. Tuul on muutliku suunaga 1 kuni 6, Lääne-Eesti saartel ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku -2 kuni +1 kraadi.

Nädalalõpu ilmapilt tuleb aga eripalgeline. Neljapäev möödub kõikjal lume ja lörtsiga ning nullilähedase temperatuuriga. Reede ja öö vastu laupäeva tuleb pisut külmem ilm, Kirde-Eestis on kuni -9 kraadi. Laupäeval hakkab aga õhk igal pool taas soojenema ning pühapäevaks on pea kõikjal plusskraadid ning sajab nii lörtsi kui ka vihma.