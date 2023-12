Argentina devalveeris peesot rohkem kui 50 protsenti

"Ametlik vahetuskurss on 800 peesot dollari eest senise 391 asemel," ütles majandusminister Luis Caputo.

Majandusminister teatas ka, et riik kärbib heldeid subsiidiumeid kütusele ja transpordile. Ta ei öelnud, kui palju seda tehakse.

Argentina uus valitsus on lubanud rakendada šokimeetmeid inflatsiooni ohjeldamiseks ja kulutuste vähendamiseks.

Majandusminister märkis, et viimase 123 aasta jooksul on Argentinas olnud eelarvepuudujääk 113 aastal.

Aastane inflatsioon on hetkel 140 protsenti ning uued andmed tehakse teatavaks kolmapäeval.

Caputo märkis, et president Javier Milei uus valitsus sai päranduseks eelarvepuudujäägi, mis ulatub rohkem kui viie protsendini sisemajanduse kogutoodangust. "Kui me jätkame nii nagu me seda teeme, siis liigume möödapääsmatult hüperinflatsiooni suunas," hoiatas ta.

Caputo ütles, et ühe kokkuhoiupunktina peatatakse aastaks kõik riiklikud reklaamid. Sel aastal on neile kulunud 34 miljardit peesot. Ta lisas, et riik ei korralda enam ühtegi uut avaliku sektori ehitustööde hanget ning tühistab kõik need, mida ei ole veel alustatud.

Majandusminister märkis, et kõik taristuprojektid viib tulevikus ellu erasektor.

Milei on juba teada andnud üheksa ministeeriumi koondamisest. Caputo sõnul kärbitakse selle sammuga 34 protsenti kõikidest poliitilistest ametikohtadest.