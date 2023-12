Venemaa korraldas droonirünnaku Odessale ja raketirünnaku Kiievile. Ukraina pealinnas sai Vene raketirünnakus viga vähemalt 25 inimest. Läti kaitseminister arutas Kiievis droonikoalitsiooni loomist. Biden lubas, et USA ei hülga Ukrainat võitluses Venemaa vastu. ISW analüütikute hinnangul saavutasid Vene okupatsiooniväed piiratud edu Dnepri idakaldal.

ISW: Vene okupatsiooniväed saavutasid piiratud edu Dnepri idakaldal

Mõttekoja ISW andmetel korraldasid Vene üksused lokaalse pealetungi ning hõivasid Dnepri idakaldal asuvast Krõnkõ külast lõuna poole jääva ala. Sellele viitavad 11. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid.

Vene sõjablogijate sõnul käivad lahingud Krõnkõ sees. Krõnkõ küla asub Hersoni linnast 30 kilomeetrit idas ja kahe kilomeetri kaugusel Dnepri jõest.

Ühtlasi jätkasid Vene okupatsiooniväed rünnakuid Avdijivka ja Marjinka linnade lähedal. 11. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadritest selgub, et Vene üksused liikusid edasi Marjinka linnast loodes. 12. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid aga viitavad, et Vene üksused liikusid edasi Avdijivkast edelas.

Samas kirjutavad ISW analüütikud, et Ukraina väed on vabastanud Bahmuti linnast kagu poole jääva ala. Samuti jätkavad Ukraina väed pealetungi Bahmutist kirdes ja lõunas.

Venemaa korraldas droonirünnaku Odessale ja raketirünnaku Kiievile

Venemaa korraldas öösel vastu kolmapäeva raketirünnaku Kiievile. Ukraina võimude teatel lasi Ukraina õhukaitse alla kõik sel öösel Kiievit sihtinud Vene raketid, kuid rakettide alla kukkunud rusud tekitasid linnas kahjustusi ja põlenguid.

Samuti toimus teisipäeva õhtul Vene droonirünnak Odessale. Üle kahe tunni kestnud rünnakus kasutas Venemaa Iraani päritolu droone Shahed-136. Kohalike võimude teatel sai rünnakus viga kaks inimest, kes vajasid haiglaravi.

Rünnakus kasutatud ning alla tulistatud rakettide ja droonide täpset arvu avaldab hiljem Ukraina kaitsevägi.

Kiievis sai Vene raketirünnakus viga vähemalt 25 inimest

Kiievi kesklinnas kostis kolmapäeva varahommikul mitu tugevat plahvatust, Ukraina pealinna meer Vitali Klõtško teatas vähemalt 25 kannatanust vaenlase rünnakus.

"Meedikute andmetel on pealinna Dniprovski rajoonis juba 25 kannatanut. 13 toimetati haiglasse, 12 sai arstiabi kohapeal," ütles Klõtško sotsiaalmeedia postituses.

Klõtško sõnul sai öises raketirünnakus tabamuse kortermaja. 15 elanikku evakueeriti.

Kahjustada sai ka piirkonnas asuv lastehaigla.

Tegemist oli juba teise raketirünnakuga Kiievile nädala jooksul, eelmine leidis aset pühapäeval.

Läti kaitseminister arutas Kiievis droonikoalitsiooni loomist

Läti kaitseminister Andris Sprūds kohtus teisipäeval Kiievis oma Ukraina kolleegi Rustem Umeroviga, et arutada droonikoalitsiooni loomist, teatas Ukraina kaitseministeeriumi pressiteenistus.

Ministrid arutasid ka Ukraina sõjaväelaste väljaõppeprogrammi võimalikku laiendamist, samuti Ukraina Euro-Atlandi väljavaateid NATO Washingtoni tippkohtumise kontekstis, mis toimub järgmisel aastal.

Umerov tänas Läti valitsust ja rahvast kindla toetuse eest Ukrainale alates Venemaa vallandatud täiemahulise sõja esimesest päevast.

Sprūds rõhutas omakorda, et Läti jätkab ja süvendab koostööd ning otsib Ukrainale uusi partnereid.

"Ukraina on Läti võtmetähtsusega liitlane. Ukraina võitleb oma vabaduse eest, kuid niisamuti ka meie kõigi vabaduse eest," lisas ta.

Biden: USA ei hülga Ukrainat võitluses Venemaa vastu

USA president Joe Biden kinnitas teisipäeval Washingtonis oma Ukraina kolleegile Volodõmõr Zelenskile, et Ühendriigid ei hülga Ukrainat tema võitluses Venemaa vastu.

"Ma ei hülga Ukrainat ja seda ei tee ka ameerika rahvas," ütles Biden Valges Majas ühisel pressikonverentsil Zelenskiga.

Ta märkis, et Ukraina kaotuse lubamine tähendaks, et Vene režiimi juht Vladimir Putin ja teised võimalikud agressorid saaksid julgust juurde.

Bideni sõnul soovib ta, et Ukraina võidaks sõja.

"See tähendab, et Ukraina saab suveräänseks, tugevaks riigiks, mis suudab ennast kaitsta, agressiooni ära hoida ja sellele tulevikus vastu astuda. See on meie eesmärk," lausus ta.

Zelenski, kes pidas varem teisipäeval kongressis kõnelusi nii vabariiklaste kui ka demokraatidega, väljendas ettevaatlikku optimismi, et takerdunud USA abivoog algab uuesti.

"Ma sain signaale. Need olid rohkem kui positiivsed. Kuid me teame, et peame vahet tegema sõnadel ja konkreetsetel tulemustel. Seetõttu me arvestame konkreetsete tulemustega," ütles ta.

Zelenski sõnul peavad USA ja tema liitlased saatma Venemaale tugeva signaali oma ühtsusest.

"On väga tähtis, et selle aasta lõpuks saame saata agressorile väga tugeva signaali meie ühtsusest," ütles Ukraina president.