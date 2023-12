Rail Balticu Läti osa ehitus hakkab maksma vähemalt 3,7 miljardit eurot

Minister seletas intervjuus Läti telekanalile LTV, et peamise trassi ehituseks ette valmistatud leping näeb ette ulatuslikke ehitustöid. Kuigi leping ja aruanne RB tulevikust on Läti valitsusele edastatud, pole valitsus seda veel arutanud.

Ašeradensi sõnul tuleb lepingut õigusekspertidel analüüsida, et selgitada, mis hetkest alates hakkab riik vastutama projektis osalemise eest. Minister soovib, et tal oleks kindlus, et Läti ei hakka vastutama RB teatud lõikude ehituse rahastamise eest, kui Euroopa Liidu rahastust ei tule.

Ette valmistatud lepingu maht on 3,7 miljardit eurot, kogu Läti RB lõigu ehitamise kulud pole veel ministri sõnul teada, vahendab Läti rahvusringhääling LSM.

Ašeradens lisas, et valitsus peaks aru saama projekti majanduslikust kasust, kui riik peaks osalema selle kaasrahastamisel.

Jaanuari lõpuks tuleb Lätil esitada RB järgmise rahastusperioodi taotluse, mistõttu käib praegu analüüs, milliste lõikude planeerimis-, ettevalmistamis- ja ehitustegevusi kavatseb Läti lähiajal ette võtta.

Kui alguses hinnati RB kuludeks 3,68 miljardit eurot, siis 2017. aastal revideeriti plaanitud ehituskulud 5,8 miljardi euroni. Kõige uuem RB ehitusmaksumuse hinnang on 7,8 miljardit eurot. 85 protsenti summast eraldab Euroopa Komisjon EL-i fondidest ning kolm Balti riiki peavad maksma igaüks viis protsenti omaosalust.

Ligi kaheksa miljardi eurone ennustatud kulu hõlmab ainult RB peatrassi ehitust.