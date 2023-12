Gaasi hind börsil võib langeda alla 30 euro

Oktoobri keskpaigast alguse saanud maagaasi börsihinna langus on hinna viinud suvise madala taseme lähedale ning pehme talveilma jätkudes pole võimatu, et hind börsil kukub alla 30 euro megavatt-tunni eest, ütlesid ERR-iga rääkinud eksperdid.

Kui oktoobri keskpaigas oli maagaasi hind Hollandi gaasibörsil 54 eurot megavatt-tunni kohta, siis kolmapäeva seisuga oli hind 20 euro võrra madalam. Hinna langus on väikeste tõusuhüpete kiuste jätkunud kaks kuud ja kukkumine võib jätkuda.

Praeguse hinnalanguse taga on hea valmisolek talveks ehk piisavalt täis gaasimahutid ja piisav LNG juurdevool. Hinna teeb soodsamaks ka pehme talve algus Lääne-Euroopas, ütles Marko Allikson Baltic Energy Partnersist.

Ilma ja heade gaasivarude mõju kinnitas ka Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu.

Kuidas hind börsil edasi liigub, sõltubki palju ilmast. "Spot-hindade kukkumine alla 30 euro ei ole välistatud arvestades, et teisipäeval jõudis hind 32 euroni. Kui ilm on pehme, taastuvaid (taastuvenergiat – toim.) on palju ning LNG jätkab Euroopasse juurdevoolu, siis hakatakse ka talvel uuesti mahuteid täitma, mis vähendab riske peale küttehooaja lõppu ning eeldatavasti hoiab ka hinnad madalal," lausus Allikson.

Nõu märkis samuti, et kuigi hinda on üsna keeruline täpselt ette prognoosida, siis hinna languse jätkumise oluliseks eelduseks on kindlasti soe talv, mis hoiaks tarbimist stabiilsena. "Sarnast hinnatrendi nägime ka eelmisel talvel," lisas ta.

Samas tuleb arvestada, et praegu on alles detsembri keskpaik ja enamus talvest alles ees ning prognoos mahutite täitmise vajaduse kohta on praegu keeruline teha.

See, et talvel hind langeb suvisele tasemele, pole Alliksoni sõnul midagi erakordset.

"Sellised talveperioodi hinnalangused on tegelikult päris tavalised pehme talve puhul – selliselt liikusid hinnad ka 2019.-2020. aasta ning eelmise aasta talveperioodil," lausus ta.