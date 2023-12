Briti majandus langes ootamatult oktoobris

Briti majandus langes oktoobris 0,3 protsenti võrreldes septembriga, kuigi analüütikud eeldasid, et majanduse suurus jääb samaks. Veel septembris kasvas majandus kuises võrdluses 0,2 protsenti, vahendas Financial Times.

Languse põhjuseks peetakse kõrgete intressimäärade tõttu kallinenud laenamist. Siiski ei eelda analüütikud, et riigi keskpank langetaks neljapäevasel istungil intressimäärasid. Praegu on keskpanga kehtestatud intressimäär Ühendkuningriigis 5,25 protsenti.

Mõttekoja Resolution Foundation uuringujuht James Smith ütles Financial Timesile, et ootamatult nõrk oktoobri majanduskasvu näitaja võib tähendada, et Ühendkuningriik võib olla retsessioonis.

"Kuid milles pole kahtlust, on see, et Ühendkuningriik on stagneeruv riik," ütles ta, lisades, et viimase 18 kuu majanduskasv oli nõrgim ajaloos olukorras, kus tehniliselt pole veel retsessioon saabunud.

Majanduslangus oli laiapõhjaline: aktiivsus langes igas sektoris.

Nii vähenes teenuste sektori kogutoodang 0,2 protsendi võrra oktoobrikuus võrreldes septembriga. Suurim langus tabas infotehnoloogia ja kommunikatsiooni sektorit.

Tööstustoodang vähenes 0,8 protsendi võrra kuises võrdluses oktoobris. Tööstussektor langes juba 0,5 protsenti augustis ja püsis muutumatuna septembris.

Ehitusmahud vähenesid 0,5 protsenti võrreldes septembriga. Statistikaameti sõnul juhtis langust väiksem uute projektide arv, mis oli tingitud kehvast ilmast.