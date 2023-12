Neljapäev on pilvine, kuid suurema sajuta

Neljapäeva öö on pilvine. Mitmel pool sajab vähest lund. Kohati võib olla udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, saarte rannikul on loodetuult üle 5 meetri sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, mandril paiguti kuni -8 kraadi, rannikul kohati 0 kraadi ümber.

Hommik on hall, aga suurema sajuta. Tuul on nõrk ja enamasti lõunakaarest, saartel vastu Läänemerd on loodetuult kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -7, saarte rannikul 0 lähedal.

Päev on ikka pilvine. Kohati sajab nõrka lund. Tuul on nõrk, saartel vastu Läänemerd on loodetuult 8 kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist -5 kraadini.

Reedel ja laupäeval on üksikuid lumehooge, vaid saartele ja mandri lääneserva võib enam lume- ja lörtsipilvi jõuda. Öösiti langeb temperatuur alla -5, päevad on ka napilt miinustes.

Laupäeva õhtust alates muutub ilm vesiseks, tuuliseks ja temperatuur tõuseb plusspoolele. Nädala lõpus ja uue alguses tuleb läänekaarest sooja lisaks. Saame vaheldumisi vihma ja ka päikest. Tuuleiilid on väga tugevad.