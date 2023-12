USA esindajatekoda toetas Bideni tagandamisuurimise algatamist

Vabariiklaste juhitud USA esindajatekoda hääletas kolmapäeval president Joe Bideni suhtes ametliku tagandamisuurimise algatamise poolt, mille põhjuseks on tema poja Hunter Bideni vastuolulised välisäritehingud.

Demokraadid lükkasid süüdistused põhjendamatutena tagasi.

Uurimist toetas 221 ja vastu 212 rahvaesindajat ehk hääletus toimus rangelt parteiliine järgides. Kõik vabariiklased hääletasid poolt ja kõik demokraadid vastu.

USA president Joe Biden mõistis hääletuse koheselt hukka ja nimetas seda muu hulgas alusetuks poliitiliseks trikiks.

"Selle asemel, et teha oma tööd kiireloomuliste probleemide kallal, otsustavad nad raisata aega sellele alusetule poliitilisele trikile, mida isegi vabariiklased ise tunnistavad, et faktid seda ei toeta," ütles Biden mõned minutit pärast hääletust.

Uurimisel pole praktiliselt mingit eduvõimalust, kuid see võib muutuda Valgele Majale peavaluks 2024. aasta valimiste ajal.

Uudisteagentuur Reuters tõi välja, et vabariiklased ei ole ikka veel suutnud esitada tõendeid, mis seostaksid Bideni tegevust asepresidendina tema poja äritegevusega ja senatis sama asi läbi ei lähe.

"On väga ebatõenäoline, et senat, kus Bideni Demokraatlikul Parteil on enamus, hääletab presidendi tagandamisuurimise poolt," märgiti uudises