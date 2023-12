Netahyahu: Iisrael jätkab võitlust Hamasi vastu rahvusvahelisest survest hoolimata. Hamasi juhi sõnul oleks iga sõjajärgne plaan Gazas ilma Hamasita pettekujutelm. Iisraeli armee teatel on Gaza sõjas hukkunud 115 sõdurit.

Oluline neljapäeval, 14. detsembril kell 6.23:

- Netahyahu: Iisrael jätkab võitlust Hamasi vastu rahvusvahelisest survest hoolimata;

- Hamasi juht: iga sõjajärgne plaan Gazas ilma Hamasita on pettekujutelm;

- Iisraeli armee teatel on Gaza sõjas hukkunud 115 sõdurit.

Netahyahu: Iisrael jätkab võitlust Hamasi vastu rahvusvahelisest survest hoolimata

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et miski ei suuda peatada Iisraeli võitlust Hamasi vastu, kaasa arvatud rahvusvaheline surve.

Peaminister lubas Iisraeli sõdurite ees peetud kõnes, et võitlus "jätkub võiduni, kuni Hamas on hävitatud."

"Tahan öelda sõnaselgelt välja seda, mida olen juba lahinguväljal üksuse ülemusele öelnud: me jätkame lõpuni," lisas Netanyahu.

Peaminister seletas, et pole mingit küsimustki, kas sõjategevust jätkata. Seda hoolimata langenud sõdurite arvust ja rahvusvahelisest survest.

"Miski ei peata meid. Me läheme lõpuni, kuni võit on saavutatud, vähemaga me ei lepi," lisas Netanyahu.

Hamasi juht: iga sõjajärgne plaan Gazas ilma Hamasita on pettekujutelm

Palestiina äärmusrühmituse Hamasi juht Ismail Haniyeh ütles kolmapäeval, et mistahes plaanid sõjajärgse Gaza osas ilma rühmitust kaasamata on lihtsalt pettekujutelm.

"Igasugune kokkulepe Gazas või Palestiina asjades ilma Hamasita on pettekujutelm," ütles Haniyeh televisioonis peetud kõnes.

Haniyeh võttis sõna pärast seda, kui Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et ei luba Gaza sektorisse siseneda neil, kes toetavad ja rahastavad terrorismi.

Iisraeli armee teatel on Gaza sõjas hukkunud 115 sõdurit

Iisraeli armee teatas kolmapäeval, et rünnakus äärmusrühmituse Hamasi võitlejate vastu Gaza sektoris on praeguseks hukkunud 115 sõdurit, kelle seas 10 sõdurit päev varem.

Teisipäeval registreeritud kümme surmajuhtumit muutsid selle Iisraeli sõjaväe jaoks kõige ohvriterohkemaks päevaks pärast maavägede tungimist Palestiina territooriumile 27. oktoobril.

Sõjaväe ametliku ohvrite nimekirja kohaselt kuulus teisipäeval hukkunutest üheksa üksustesse, mis armee pressiesindaja sõnul osalesid ägedas lahingus Shejaiyas. Kaks lahingus hukkunutest olid ohvitserid.

Iisraeli välisminister Eli Cohen ütles kolmapäeval, et sõda äärmusrühmituse Hamas vastu jätkub Gaza sektoris sõltumata sellest, kas rahvusvaheline üldsus seda toetab või mitte.

"Iisrael jätkab sõda Hamasi vastu kas rahvusvahelise üldsuse toetusega või ilma selleta. Relvarahu oleks praeguses etapis kingitus terroriorganisatsioonile Hamas ning lubaks sel naasta Iisraeli elanike ohtuseadmise juurde," ütles Cohen oma ministeeriumi avalduse kohaselt.

USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan sõidab neljapäeval Iisraeli, et kohtuda peaminister Benjamin Netanyahu ja teiste kõrgete ametnikega seoses rahvusvahelise survega Gaza sõja asjus, teatas kolmapäeval Valge Maja.

Sullivan sõidab Iisraeli 14. ja 15. detsembril ning kohtub Netanyahu, tema valitsuse ja president Isaac Herzogiga, et arutada viimaseid sündmusi Iisraelis ja Gazas öeldi avalduses.