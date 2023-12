Ühendkuningriik, Itaalia ja Jaapan hakkavad ehitama uue põlvkonna hävituslennukit

Ühendkuningriigi, Itaalia ja Jaapani kaitseministrid allkirjastasid neljapäeval lepingu ühise programmi käivitamiseks, mille eesmärk on hakata ehitama kuuenda põlvkonna hävituslennukit.

Lennuki valmimise plaanitud tähtaeg on 2035. aasta. Lennuki ühine arendus algab 2025. aastal.

Leping jõustub alles siis, kui selle kiidavad heaks osapoolte parlamendid. Selle eesmärk on ühendada seni eraldiseisvad Briti ja Jaapani hävituslennukite arendamise programmid.

Ametlikuks ühisprogrammi nimetuseks saab Global Combat Air Programme (GCAP) ning selle peakorter hakkab asuma Ühendkuningriigis. Samas ühenduse esimeseks tegevjuhiks saab jaapanlane. Projektis osalevate ettevõtete koostööd hakkab juhtima Itaalia esindaja.

Briti kaitseminister Grant Shapps ütles, et ükski riik ei suudaks saavutada sama head tulemust võrreldes sellega, mille toob kolme riigi oskusteabe, masinate ja tööstusliinide kombineerimine.

"Olukorras, kus me seisame silmitsi kõige keerulisema julgeolekukeskkonnaga pärast teist maailmasõda, peame tagama üleoleku saavutamist õhus," ütles Jaapani kaitseminister Minoru Kihara.

Jaapani kaitseminister ei avaldanud, kes hakkab juhtima algatust, kuid ta lubas leida selleks parima inimese.

Lennuki arendamisel osalevad Ühendkuningriigi Bae Systems, Jaapani Mitsubishi Heavy Industries ja Itaalia Leonardo. Projektiga ühineb ka Euroopa päritolu raketitootja MBDA ja mootoritootja Rolls-Royce.

Briti valitsuse sõnul hakkab uus lennuk kasutama radarit, mis on 10 000 korda võimekam kui kaasaegsed süsteemid.

Varem sel aastal kirjutas Briti väljaanne The Telegraph, et Ühendkuningriik ja Itaalia kaalusid projektisse Saudi Araabia kaasamist.

"Me vaatleme Saudi Araabiat kui võtmepartnerit hävituslennukite programmis ning me töötame, et tagada progressi niipea kui võimalik," ütles üks anonüümseks jääda soovinud ametnik toona väljaandele.

Samas on Saudi Araabia võimalik tulevane osalus projektis vastuoluline seoses inimõiguste seisuga riigis, kirjutab The Guardian.