Eurovolinik lubab aidata Poola uut valitsust külmutatud raha vabastamisel

Euroopa Komisjoni eelarvevolinik Johannes Hahn ütles kolmapäeval, et komisjon hakkab toetama uut tsentristlikku Poola valitsust külmutatud Euroopa Liidu fondide vahendite vabastamisel. Kokku on külmutatud 111 miljardit eurot seoses eelmise valitsuse ajal vastu võetud kohtureformi seadustega.

Hahni intervjuu on esimene ametlik reaktsioon pärast seda, kui Poola senine opositsioonijuht Donald Tusk astus kolmapäeval peaministri ametisse.

Aastaid väldanud vaidlus Euroopa Komisjoni ja eelmise Poola valitsuse vahel ei võimaldanud Poolal pääseda ligi umbes 111 miljardi euro väärtuses EL-i fondide rahastusele. Vaidlus puudutas komisjoni muret õigusriigi olukorra pärast Poolas. Komisjoni seisukohaga ühines ka Euroopa Liidu Kohus, mis määras Poolale trahvi vastuolulise kohtureformi elluviimise eest.

Nüüd loodavad osapooled, et valitsusvahetus võimaldab tüli lahendada. Kui komisjon vabastaks külmutatud vahendid, saaks Poola taotleda vahendeid 35,4 miljardi euro ulatuses koroonapandeemia tagajärgede leevendamiseks mõeldud Euroopa Liidu taasterahastust. Samuti pääseks Varssavi ligi EL-i ühtekuuluvusfondi riigile mõeldud 76,5 miljardile eurole.

"Meil on suured ootused ning me kindlasti toetame [Tuski] tema püüdlustes," ütles Hahn.

"Olen kindel, et me suudame Poolat aidata. Meil pole mingeid kahtlusi, et nad liiguvad õiges õigusriigi suunas," lisas volinik.

Samas ei tähenda see, et vahendid vabastatakse kohe. Selleks on uuel Poola valitsusel vaja pöörata tagasi tüli põhjustanud reformid.

Kuigi Tusk lubas viivitamatult vajalikud seaduseelnõud parlamendile üle anda, ei pruugi nende vastuvõtmine õnnestuda. Takistuseks võib osutuda vetoõigust omav Poola president Andrzej Duda, kes on juba vihjanud, et ta ei hakka seadusmuudatusi toetama. Duda on senise Õigluse ja Õigluse võimupartei endine liige.

Kuna Duda ametiaeg lõppeb alles 2025. aasta suvel, võib Tuski valitsuse probleem kaua püsida.

Samas lubas Hahn, et komisjon hakkab töötama valitsusega koos lahenduse leidmiseks.

"Ma ei tea veel, kuidas me seda teeme. Kuid me kindlasti ei hakka ootama veel poolteist aastat [fondide vabastamiseks], seega mingi lahendus peaks leiduma," ütles ta.