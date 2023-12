Soome avas kaks piiripunkti ja migrandid üritavad taas riiki siseneda

Niirala piiripunkti saabus neljapäeval 24 migranti. Vaalimaa piiripunkti saabus vähemalt kaks varjupaigataotlejat, vahendas Yle.

Kohalik soomlane ütles neljapäeva hommikul rahvusringhäälingule Yle, et migrandid saabusid autodega. Venekeelsetes Telegrami kanalites jagatakse ka pilte, millel on näha autosid, nende katustele on aga pandud jalgrattad.

Soome piirivalve kasutab Niirala piiripunkti lähedal drooni, mille abil on võimalik piirkonda paremini jälgida. "Õhust on näha laiemat pilti kui siit maa pealt," ütles piirivalve kõrge ametnik Samuli Murtonen.

Soome otsustas novembri lõpus sulgeda kogu idapiiri ning süüdistas siis Venemaad ränderünnakus. Migrandid üritasid siis Soome siseneda, varjupaigataotlejad olid süürlased, somaallased, pakistanlased ja marokolased. Helsingi üritas kogu idapiiri sulgeda juba varem, kuid siis takerdus valitsuse plaan juriidiliste probleemide taha.

Teisipäeval otsustas valitsus, et neljapäevast avatakse idapiiril kaks piiripunkti, samas on Soome valmis need piiripunktid uuesti sulgema, kui Venemaa jätkab migrantide piirile saatmist.