Taani politsei pidas terrorivastases haarangus kinni kolm inimest

"See oli grupp, mis kavandas terroriakti," ütles PET-i operatiivjuht Flemming Drejer ning lisas, et ettevõtmisega olid seotud ka teised riigid ja organiseeritud kuritegevus.

"Osa vandenõuga seotud isikuid on välismaal," ütles Drejer.

PET ja mitme ringkonna politseinikud tegid kinnipidamisi varahommikul mitmes Taani piirkonnas, ütles politsei.

PET hindas ohu viieastmelise skaala neljanda astme vääriliseks.

"Operatsioon viidi läbi terrorirünnakuks valmistumise kahtluse alusel," ütles julgeolekuteenistus.

Politsei suurendas kohalolekut Kopenhaagenis, kuid kinnitas, et olukord pealinnas ei ole ohtlik.

Peaminister Mette Frederiksen ütles, et operatsioonid näitavad, millises olukorras Taani on.

"Oleme mitu aastat täheldanud, et on inimesi, kes elavad Taanis, aga ei soovi meile head, kes on meie demokraatia ja meie vabaduse ning Taani ühiskonna vastu," ütles Taani peaminister.

Suvel koondus mitmes moslemiriigis viha Taanile ja Rootsile, sest neis riikides põletati avalikult koraane. Taani oli sunnitud võtma detsembri alguses vastu seaduse, mis keelab pühakirjade põletamise, katki rebimise ja muul moel rüvetamise.