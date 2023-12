Oluline reedel, 15. detsembril kell 12.11:

- USA julgeolekunõunik: Iisrael ei tohi Gazat pikaajaliselt okupeerida;

- USA soovib Iisraeli ja Hamasi sõja võimalikult kiiret lõppemist, Iisraeli sõnul kestab sõda veel mitu kuud;

- Biden kutsus Iisraeli üles olema Gazas elude säästmiseks ettevaatlikum;

USA julgeolekunõunik: Iisrael ei tohi Gazat pikaajaliselt okupeerida

USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles reedel, et Iisraelil oleks kohatu Gaza sektorit pikaajaliselt okupeerida.

"Me ei usu, et Iisraeli jaoks oleks mõistlik või õige Gaza sektorit pikemas plaanis okupeerida, uuesti okupeerida," ütles Sullivan ajakirjanikele Tel Avivis.

USA soovib Iisraeli ja Hamasi sõja võimalikult kiiret lõppemist, Iisraeli sõnul kestab sõda veel mitu kuud

USA soovib, et sõda Iisraeli ja äärmusrühmituse Hamasi vahel lõppeks võimalikult kiiresti, teatas neljapäeval Valge Maja.

USA tegi avalduse pärast seda, kui Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant teatas, et Iisraeli võitlus Hamasiga Gaza sektoris võib kesta veel pikka aega.

"See nõuab teatud ajaperioodi - see kestab rohkem kui mitu kuud, kuid me võidame ja me hävitame nad," ütles Gallant kohtumisel Iisraeli visiidile saabunud USA riikliku julgeoleku nõuniku Jake Sullivaniga.

"Sullivan arutas oma Tel Avivi visiidi ajal ka Iisraeli üleminekut väiksema intensiivsusega operatsioonidele Gazas lähitulevikus," sõnas Valge Maja pressiesindaja John Kirby.

Kirby toonitas, et Washington ei dikteeri Iisraelile tingimusi, kuid Sullivan oli visiidil esitanud väga tõsiseid küsimusi rünnaku käigu kohta.

"Ma arvan, et me kõik tahame, et see lõppeks võimalikult kiiresti," ütles Kirby ajakirjanikele.

"Sõda võiks juba täna lõppeda, kui Hamas alla annaks, kuid see ei tundu praegu tõenäoline," lisas eestkõneleja.

USA president Joe Biden kutsus neljapäeval veel ka eraldi Iisraeli üles olema Gazas ettevaatlikum tsiviilelanike elude säästmiseks, edastas Valge Maja.

"Ma tahan, et nad keskenduksid sellele, kuidas päästa ja säästa tsiviilelanike elusid. Mitte lõpetada äärmusrühmituse Hamasi võitlejate jälitamist, kuid olla sealjuures ettevaatlikum," ütles Biden ajakirjanikele.

