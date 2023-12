Andmekaitse: Asper Biogene andmelekkes on isadus- ja viljakusteste

Geneetilise testimisega tegeleva ettevõtte Asper Biogene andmebaasist ebaseaduslikult alla laetud 10 000 inimese terviseandmete seas on isadus- ja viljakusteste ning need on osaliselt lihtsalt arusaadavad ning otse seotud konkreetse isikuga, rääkis ETV hommikusaates "Terevisioon" andmekaitse inspektsiooni peadirektor Pille Lehis.

"Isadustestid, viljatustestid, geneetilised haigused, väga tundlikud andmed," loetles Lehis saatejuhi küsimusele vastates.

"Täpne andmete sisu selgub menetluse käigus," märkis Lehis, kuid ta lisas, et 100 000 andmeühiku seas on analüüsivastuseid inimese nime, isikukoodi ja muu sellisega, pdf-dokumente, millest osa on ka väga lihtsalt arusaadavad.

"Teatud juhtudel on inimene kokku pandav terviseandmetega," ütles Lehis.

Andmelekke ajaline ulatus jookseb 2009. aastast kuni tänase päevani, kokku on andmeid, mis rünnakuga kätte saadi 33 gigabaiti.

"Inimesed [kelle andmed lekkisid] on üldjuhul pöördunud mõne tervishoiuteenuse osutaja poole. Peamiselt räägime haiglate patsientidest," ütles Lehis.

Rünnak õnnestus, kuna Asper Biogene ei hoidnud inimeste terviseandmeid nimede ja isikukoodideta. "On alust öelda, et see oli teadlik rünnak," märkis Lehis.

Novembri keskel teatas Asper Biogene OÜ politseile, Riigi Infosüsteemi Ametile ja Andmekaitse Inspektsioonile, et ettevõte sai 11. novembril teada, et keegi on nende andmebaasi ebaseaduslikult sisse tunginud ning laadinud alla erinevaid faile. Asjaolude selgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetlust ja Andmekaitse Inspektsioon alustas andmetöötleja suhtes järelevalvemenetlust.

Andmebaasist laaditi alla ligikaudu 100 000 erineva faili koopiat, milles on praegustel andmetel umbes 10 000 inimese isiku- ja terviseandmeid. Neid inimesi teavitatakse sellest isiklikult. Osa failidest sisaldasid geneetiliste analüüside tulemusi, mida tervishoiuteenuse osutajad ja eraisikud olid ettevõttelt tellinud.