Amazon seljatas kohtus Euroopa Komisjoni

Euroopa Liidu Kohus (ECJ) otsustas, et Amazoni soodne maksukokkulepe Luksemburgiga ei rikkunud Euroopa Liidu riigiabi reegleid ning ettevõte ei pea maksma Euroopa Komisjon määratud 250 miljoni euro suurust maksuvõlga. Otsus on lõplik ning seda pole võimalik edasi vaidlustada.

Euroopa Komisjon nõudis 2017. aastal, et USA e-kaubanduse hiid Amazon maksaks Luksemburgile 250 miljoni euro ulatuses maksuvõla, väites, et ettevõtte soodne maksukokkulepe Luksemburgi võimudega rikkus riigiabi reegleid.

"Euroopa Liidu Kohus kinnitas, et komisjon ei tõendanud, et Amazoni maksukokkulepe Luksemburgiga kujutanuks endast ühisturu reegleid rikkuvat ebaseaduslikku riigiabi," seisis kohtuotsuses.

Komisjon teatas, et see võtab kohtu otsuse arvesse.

Amazoni esindaja oli otsuse üle rõõmus, väites, et ettevõte järgis kehtivat seadust ega ole saanud mingi erikohtlemise osaliseks.

Tegemist on suure tagasilöögiga Euroopa Komisjonile ja selle konkurentsivolinikule Margrethe Vestagerile, kes on juhtinud komisjoni võitlust rahvusvaheliste suurettevõtete maksude optimeerimise vastu.

Samuti satub küsimärgi alla komisjoni võiduvõimalus kohtuvaidluses Apple'iga. Komisjon nõuab, et USA elektroonikahiid maksaks Iirimaale 14,3 miljardit eurot makse. Iiri valitsus ja Apple väidavad, et ettevõte ei pea midagi lisaks maksma. ECJ peaks langetama otsuse Apple'i kohtuasjas järgmisel aastal.

Vaatamata mitmele kohtukaotusele riigiabi reeglite teemal, viitab Vestager, et tal on õnnestunud mitmel korral suurettevõtteid ja liikmesriike kohtus siiski võita.

"Amazon sai varajase jõulukingi sel aastal, sest ettevõte saab vältida aastakümne tagust maksuarvet Luksemburgile ning saab jätkata vanaviisi. See on põhjus, miks EL peaks astuma reaalseid samme maksureformiks," ütles rahvusvahelise mittetulundusühingu Oxfam EL-i maksuõiguse ekspert Chiara Putaturo Financial Timesile.