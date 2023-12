IEA: OPEC+ naftakartelli turuosa jõudis ajaloolisse madalseisu

Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) teatas oma värskes aruandes, et OPEC+ naftakartelli riikide naftatoodang moodustab ainult 51 protsenti maailma naftaturust. Tegemist on madalaima näitajaga alates 2016. aastast, kui kartell asutati.

IEA aruanne kinnitab, et OPEC+ mõju naftaturul on languses. Agentuur toob välja, et samal ajal kui naftakartell vähendab tootmist lootuses hoida naftahindu kõrgena, suurendab USA tootmist. Lisaks mõjutab naftaturgu kasvanud intressimääradest tingitud maailmamajanduse aeglustumine ja nõrk nõudlus nafta järele, vahendab Financial Times.

OPEC+ on ühendus, millesse kuuluvad OPEC-i riigid ning lisaks Venemaa, Aserbaidžaan ja Mehhiko. Kuigi kartell lootis, et nafta tootmise vähendamine aitab tõsta nafta hindu, siiski on praeguseks toornafta turuhinnad langenud alla 75 dollari barreli kohta, samas kui veel septembris oli hind 100 dollarit barreli kohta.

IEA hinnangul jääb selle aasta neljandas kvartalis maailmaturu nõudlus nafta järele 400 000 barreli võrra päevas madalamaks, kui ennustati novembris. Kokku peaks nõudlus nafta järele kasvama võrreldes aasta taguse ajaga ainult 1,9 miljoni barreli võrra päevas. Varem ennustas IEA, et kasvu näitajaks kujuneb 2,3 miljonit barrelit päevas. Veel kolmandas kvartalis kasvas nõudlus 2,8 miljoni barreli võrra päevas võrreldes aasta taguse ajaga, seega nõudluse kasv langeb.

OPEC+ riikide turuosa võib langeda veelgi, sest teiste riikide nafta tootmismahud peaksid kasvama järgmisel aastal rohkem kui kogu maailma nõudlus. Teiste riikide naftatootmine peaks kasvama 1,2 miljoni barreli võrra päevas, samas kui nõudluse kasvuks ennustatakse ainult 1,1 miljonit barrelit päevas.

Agentuuri aruanne rõhutab, et USA positsioon maailma suurima naftatootjana kindlustub veelgi. USA toodab 20 miljonit barrelit naftat päevas, samas kui kogu maailma päevane nõudlus nafta järele on umbes 100 miljonit barrelit. Teised tootmist kasvatavad riigid on Brasiilia ja Guyana.

"Kasvav tootmismahtude kasv ja aeglustuv nõudluse kasv teevad keerulisemaks võtmetootjate katseid kaitsta enda turuosa ning hoida nafta hindu kõrgena," seisis aruandes.

Nõudlus nafta järele kasvab oodatust vähem nõrgema nõudluse tõttu Euroopas, Lähis-Idas ja Venemaal, mis on tingitud nende piirkondade majanduse nõrkusest.

Samas kasvab nõudlus nafta järele USA-s ning selle kasv võib veelgi kiireneda, kui föderaalreserv hakkab lähikuudel intressimäärasid alandama.