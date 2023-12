Reitingute erisaade: pühade ajal on inimeste tähelepanu poliitikast eemal

Erakondade reitingute edetabeli kindel liider on jätkuvalt Isamaa 25 protsendiga, sama suur oli opositsioonipartei toetus ka novembris. Teisel kohal on EKRE 20 protsendiga, kuu varem oli nende toetus 21 protsenti. Kolmandal-neljandal kohal on võrdselt 15 protsendi suuruse toetusega Reformierakond ja Keskerakond. Kuu varem oli Reformierakonna toetus 16 ja Keskerakonnal 13 protsenti.

Urmet Koogi sõnul värsked reitingud suurt muutust ei toonud.

Anvar Samost lisas, et ka uusi poliitilise teemasid ei ole juurde tulnud ning valijate seas on maad võtnud apaatsus. "See on halb uudis nii EKRE-le kui ka Reformierakonnale. See vastandumise taktika ei too enam nii palju toetust," lausus Samost.

Samost märkis veel, et reitinguid mõjutavaid sündmusi ette ennustada on keeruline, ent ta pakkus, et mõju võib omada jaanuaris ees olev õpetajate streik.

"Kui see kõrvale jätta, siis pakun, et on periood, kus need erakondade toetused võivadki sellisele tasemele mõneks ajaks jääda," lausus Samost.

Aivar Voog ütles, et tavapäraselt on kuus kuud ühe erakonna stabiilne periood reitingu mõttes.

Saates osalejad nõustusid, et jõuluaeg on selline, kus inimeste tähelepanu on mujal ja poliitikale keskendutakse vähem.

Rääkides veel Reformierakonna ja EKRE omavahelisest vastandumisest, ütles Kook, et viimasel ajal on olnud näha esimesi nii-öelda kompamise märke nii EKRE kui ka Reformierakonna poolt, kuidas kokkuleppele jõuda.

Samost lisas, et valijad on erakondade pidevast omavahelisest kisklemisest tüdinenud.

Voogi sõnul ootab EKRE tuumikvalija ikkagi kindlat ja jäika positsiooni ja seda on samas suutnud EKRE neile ka pakkuda.

Voog märkis veel, et on tekkinud palju valijaid, kes liberaalsuse ja konservatiivsuse skaalal tahaks olla rohkem keskel. Ja just Isamaa on muutunud aktsepteeritavaks nendele valijatele.

Samost tõi veel välja, et koos esimehe muutumisega on muutunud ka teemade ring ja Isamaa on muutunud majanduskeskseks erakonnaks.

Kook märkis, et kui varem Isamaa kõrvutas end EKRE-ga, millest tema sõnul Isamaa ei saanudki võita, sest EKRE pidevalt sai sammu edasi astuda, siis nüüd on Isamaa sellest loobunud ja peamine konkurent on Reformierakond.

Kook tõi välja veel, et sotsiaaldemokraatide reiting on jäänud samaks või on kõrgemgi kui valimiste ajal.

Voog seletas seda sellega, et sotside ideede ja positsiooni selgus on garanteerinud neile stabiilse toetuse. "Nende valijatele ei ole saanud osaks seda pettumust, mis Eesti 200 või Reformierakonna valijatele," ütles ta.

Samost osutas ka sotside esimehe Lauri Läänemetsa esinemisele, kus ta tugeva retoorikaga õpetajate, päästjate ja politseinike palgatõusu nõudis. Samosti sõnul suudab Läänemets selgelt eristuda teisest potentsiaalsetest sotside liidritest, nagu näiteks Jevgeni Ossinovski ja Riina Sikkut.

Rääkides Eesti 200 toetusest ja nende esimehe vahetusest, tõdesid saates osalejad, et see ei ole erakonna reitingut mõjutanud.

"Tavaliselt on muutus olnud suhteliselt kohe," ütles Aivar Voog Margus Tsahkna saamise kohta Eesti 200 juhiks.

Samosti ja Koogi sõnul hoidub Tsahkna intervjuudest sisepoliitilistel teemadel.

"Ta on selgelt olnud ainult välisminister. Taktika tundub olevat see, et sisepoliitilisi teemasid vältida," sõnas Kook.

Voog märkis, et Eesti 200 on jäänud veel mõned inimesed toetama, kes pooldasid uut jõudu. "Aga kui erakond enam midagi ei muuda, siis see kaua enam ei kesta," ütles Voog.