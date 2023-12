Läti Pank ennustab tänavu SKP 0,4 protsendist langust

Samuti alandas Läti Pank oma 2024. aasta SKP kasvu ennustust septembris ennustatud kolmelt protsendilt kahele protsendile. 2025. aasta majanduskasvu ennustus säilitatakse 3,6 protsendi juures ning 2026. aasta kasvuks ennustatakse 3,8 protsenti.

Nõrk aktiivsus 2023. aasta lõpus ja 2024. aasta esimesel poolel annab 2024. aasta teisest poolest teed tugevamale kasvule, teatas keskpank. Ennustuse muutus on tingitud peamiselt statistikaameti ajalooliste andmete ülevaatusest. Optimismi ei sisenda ka üleilmne geopoliitiline olukord, tarbijameeleolude halvenemine ja nõrk kasv teistes Baltimaades.

Läti Pank märgib, et välisnõudlus on nõrgenenud, eriti Eestis ja Leedus. Rahapoliitika on endiselt piirav, mis aeglustab Läti kaubanduspartnerite taastumist. Suurim töötlev tööstus, puidutöötlemine, jätkab langust ja selle konkurentsivõime eksporditurgudel on halvenenud.

Läti Panga ennustuse kohaselt taastub eratarbimise kasv järk-järgult. Kuigi madal tööpuudus, suur palgakasv ja inflatsiooni aeglustumine tugevdavad järk-järgult elanike ostujõudu, on tarbijate meeleolu halvenenud.

Keskpanga ennustuse kohaselt veavad kasvu avaliku sektori tellimuste olulise suurenemise kontekstis investeeringud, mida soodustab Rail Balticu raudteeprojekti elluviimine koos EL-i fondide kasutamisega ning kavandatud julgeoleku- ja kaitseinvesteeringud.

Läti Pank ennustab tänavuseks eelarvepuudujäägiks 3,3 protsenti SKP-st ja riigivõlaks 42,8 protsenti SKP-st. 2024. aastal ennustatakse eelarve puudujäägiks neli protsenti, riigivõlaks 43,6 protsenti SKP-st, 2025. aasta eelarve puudujäägiks 3,3 protsenti SKP-st, riigivõlaks 43,9 protsenti SKP-st.

Eratarbimine väheneb tänavu 1,8 protsenti, 2024. aastal oodatakse kasvu 2,8 protsenti ja 2025. aastal 4,3 protsenti. Samal ajal ennustatakse valitsussektori tarbimise kasvu tänavu 6,5 protsenti, järgmisel aastal 0,4 protsenti ja 2025. aastal 0,5 protsenti.

Selle aasta investeeringute kasvuks prognoositakse 5,6 protsenti, 2024. aastal 4,5 protsenti, 2025. aastal 4,9 protsenti.

Eksport langeb tänavu 6,2 protsenti, järgmisel aastal protsendi, kuid 2025. aastal oodatakse 3,3 protsendist kasvu. Import väheneb tänavu ennustuste kohaselt 3,5 protsenti, järgmisel aastal protsendi ja 2025. aastal 3,3 protsenti.

Töötuse määr on Läti Panga ennustuste kohaselt sel aastal 6,4 protsenti, järgmisel aastal 6,3 protsenti, 2025. aastal 6,2 protsenti.

Läti Pank ennustab nominaalbrutopalga kasvuks tänavu tosin protsenti, järgmisel aastal kaheksa protsenti ja 2025. aastal 7,9 protsenti.

Tänavuse inflatsiooni ennustuseks jättis pank üheksa protsenti

Lisaks jättis Läti Pank 2023. aasta keskmise aastase inflatsiooni ennustuse üheksa protsendi tasemele.

Järgmisel kolmel aastal on inflatsioon umbes kaks protsenti, sealhulgas 2024. aastal kaks, 2025. aastal 2,3 ja 2026. aastal 1,8 protsenti.

Läti Pank märkis, et inflatsiooni mõjutab valitsuse otsus tõsta kaudseid makse ja pärssida elektritariifide kasvu. Samas mõjutasid inflatsiooniennustuse allapoole korrigeerimist ja ülekandmist alusinflatsioonile peamiselt eeldatav maagaasi, nafta ja toiduainete varem ennustatust madalam hind maailmaturul.

Läti Panga ennustuse kohaselt püsib alusinflatsioon tugeva palgakasvu tõttu üldisest inflatsioonist kõrgem ehk kolm kuni viis protsenti. Keskpikas vaates aitab majandusaktiivsus suurendada tööjõunõudlust. Tööjõupuuduse tingimustes püsib palgakasv kõrge – üle seitsme protsendi.

Euroopa Keskpanga viimase ennustuse kohaselt peaks eurotsooni inflatsioon järgmisel aastal järk-järgult aeglustuma, lähenedes 2025. aastal kahele protsendile.