Euroala ostujuhtide indeks langes oodatust rohkem

Reitinguagentuuri S&P detsembrikuine ostujuhtide indeks on järjekordne viide euroala majanduse kehvale seisule. Reitingu langus osutus oodatust sügavamaks.

S&P ostujuhtide indeks langes detsembris 47 punktile. Indeksi koostamiseks viiakse läbi ettevõtete ostujuhtide seas suure valimiga uuringu, milles küsitakse nende ettevõtete majandusaktiivsuse kohta. Kui indeksi väärtus on üle 50 punkti, siis majandusaktiivsus keskmiselt tõuseb, kui indeks on alla 50 punkti, siis majandusaktiivsus on languses.

Reitinguagentuuri sõnul on indeksi langus sügavaim alates 2020. aastast, kui Euroopa ja maailma majandust tabas koroonakriis. Samuti ütlesid küsitletud ettevõtted, et nende müügihinnad jätkavad kiiret tõusu, mis vihjab inflatsioonisurve püsimisele, vahendab Financial Times.

Uuringu valimisse sattunud ostujuhid teatasid samuti uute tellimuste langusest ja töötajate arvu kärpimisest. Seetõttu viitab uuring, et euroala majanduse halvenemine võib süveneda.

Indeksi tegelik väärtus on märgatavalt madalam kui Reutersi küsitletud ökonomistide ennustatud 48-punktiline näitaja. Samuti on see madalam kui novembrikuine näitaja, milleks oli 47,6 punkti.

Märkimisväärne on ka asjaolu, et tööstussektori indeksi väärtus oli oluliselt madalam kui keskmine, samas teenuste sektori indeks oli 47 punktist mõnevõrra kõrgem. Euroala tööstussektori aktiivsus on jäänud teenuste sektori aktiivsusele alla iga kuu alates 2022. aasta lõpust.