Kreml viis Navalnõi Moskva lähedal asuvast vanglast teadmata kohta

Jarmõš ütles, et Venemaa kohus ütles talle, et Navalnõi viidi 11. detsembril Moskva lähedal asuvast Vladimir oblastist minema. Jarmõš lisas, et pole täpselt teada, kuhu Navalnõi viidi, vahendas Deutsche Welle.

Navalnõi meeskond muretseb, et Kreml viis vangistatud opositsioonijuhi veelgi rangema režiimiga vanglasse. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov seletas, et tal pole informatsiooni, kuhu Navalnõi viidi.

Navalnõi vahistasid Vene võimud 2021. aasta jaanuaris, kui ta naasis Saksamaalt, kus ta oli haiglaravil mürgitamise pärast. Navalnõi süüdistas mürgitamises Kremlit, mis järjepidevalt eitab oma osalust. Ta kannab pikka vangistust, hiljuti määras Kreml talle juurde 19 aastat vangistust.