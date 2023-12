Gaasimüüjad kaaluvad veebruarist hinna langetamist

Detsembris maksab Eesti Gaasi ja Alexela kodutarbijatele gaasi kuupmeeter 75 senti, novembri lõpus teatasid ettevõtted gaasi hinna languse taustal jaanuari algusest ka kodutarbijatele hinna langetamisest 60 sendile.

Viimase hinnalangetuse ajal maksis gaasi megavatt-tund börsil veidi üle 40 euro, praeguseks kaubeldakse Hollandi gaasibörsi TTF tulevikutehingutega hinnatasemel veidi üle 30 euro.

Alexela kommunikatsioonijuht Maria Tiidus sõnas, et kui praegune hinnatase püsima jääb, alaneb suure tõenäosusega ka veebruarikuu gaasi hind.

"Jaanuarikuu hind enam ei muutu, sest gaasimüüja peab võimalike hinnariskide maandamiseks fikseerima hinna vähemalt 30 päeva enne uue kuu algust," ütles Tiidus, lisades, et hinnaga seotud riskideks valmis olevad kliendid võivad sõlmida börsihinnaga paketi lepingu, kus kajastuvad koheselt ka gaasi hinna kõikumised.

Eesti Gaasi kommunikatsioonijuht Kersti Tumm ütles, et ettevõte jälgib turuhinna muutusi ning kui see püsib tänasel tasemel, saab hinda veebruariks langetada. Konkreetsed otsused selle osas teeb ettevõte kuu lõpus.

"Turuhinda mõjutab praegu eelkõige ilm. Euroopas on ajaloolisest keskmisest olnud veidike soojem ning ka jõulude ajal oodatakse väga sooja ilma - see vähendab nõudlust. Teine põhjus on jätkuvalt mahutid - need on endiselt viimase viie aasta kõrgeimatel tasemetel," sõnas Tumm.