Nädalavahetusel läheb ilm sulale

Nädalavahetusel õhutemperatuur tõuseb. Laupäev on olulise sajuta, pühapäeval läheb vihmaseks.

Laupäeva öö on valdavalt pilvine. Kohati sajab lund ja lörtsi, rannikul ka vihma ning paiguti on udu ja jäidet. Puhub nõrk, läänerannikul mõõdukas läänetuul ning õhutemperatuur on -2 kuni -7, kohati kuni -10, kuid rannikul võib paiguti +2 kraadini tõusta.

Hommikul on taevas pilves ning kohati sajab vähest lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Mõnel pool on udu ja suureneb jäiteoht. Puhub lõuna- ja edelatuul 2 kuni 7, saarte rannikul iiliti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -6 kuni -1, kuid lääne pool kuni +4 kraadi.

Päev tuleb küll pilvine, ent olulise sajuta. Alles pärastlõunal jõuab saartele tihedam sadu, mis üle mandri ida suunas laieneb. Sajab vihma, Ida-Eestis ka lörtsi, lund ning jäävihma. Seega jäiteoht on endiselt suur. Tuul puhub lõunast ja edelast 3 kuni 8, saartel iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -2 ja +2 kraadi vahele, saartel tõuseb +5 kraadini.

Järgnevatel päevadel on ilm üpriski tujukas. Kui pühapäeva pärastlõunal tõmbub taevas pilve ning läheb vihmale, siis esmaspäev tõotab tulla pigem selge ja sajuta. Teisipäeval on vihma oodata vaid ennelõunal, kuid kolmapäeval langeb pilvisest taevast juba nii vihma kui ka lörtsi, õhtul ka lund. Õhutemperatuur pendeldab ööpäev läbi pluss- ja miinuskraadide vahel.