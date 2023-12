Suri Kuveidi emiir šeik Nawaf, kroonprints nimetati uueks emiiriks

"Leiname sügava kurbusega Kuveidi emiiri šeik Nawaf al-Ahmad al-Sabah´t," edastas Kuveidi riigitelevisioon palee avalduse.

Riigitelevisioon edastas, et Kuveidi kroonprints šeik Meshal al-Ahmad al-Jaber Al-Sabah nimetati naftarikka riigi uueks emiiriks.

"Kuveidi valitsus nimetas kroonprintsi, tema kõrgeaulise šeik Meshali Kuveidi riigi emiiriks," teatas riigimeedia.

Tänavu novembris teatas Kuveidi riiklik uudisteagentuur KUNA, et emiir viidi "erakorralise terviseprobleemi" tõttu haiglasse. Hiljem teatati, et valitseja tervislik seisund on "stabiilne".

Šeik Nawaf sai Kuveidi kroonprintsiks 2006. aastal ja tõusis võimule 2020. aasta septembris pärast oma poolvenna šeik Sabah al-Ahmed al-Sabah´ surma.

1937. aastal sündinud šeik Nawaf oli aastatel 1921–1950 Kuveiti valitsenud šeik Ahmad al-Jaber Al-Sabah´ viies poeg. Oma poliitilist karjääri alustas ta 25-aastaselt Hawalli provintsi kubernerina ja oli alates 1978. aastast Kuveidi siseminister.