Martna põhikoolis ehitavad noored endale tõukekelke

Martna koolinoorte seas on viimasel ajal populaarne olnud kooli ees tõukekelkudel kihutamine. Need kelgud valmisid koolitunnis õpilaste endi käe all. Tõukekelgu põhimõte on lihtne. Koolis kasutusest välja langenud tooli külge on kinnitatud vanad suusad. Ühe sellise kelgu meisterdamine võtab aega vähemalt neli koolitundi.

"Hästi äge on nende ehitamine. Me taaskasutame erinevaid asju, materjale," ütles Martna põhikooli õpilane Kalju Vaher.

Tõukekelke teevad noored oma tehnoloogiaõpetuse õpetaja Kaarel Padu juhendamisel. Padu sõnul on ta selliseid kelke teinud õpilastega ka Lihula gümnaasiumis ja idee saigi ta Lihula kehalise kasvatuse õpetaja Kristi Kanguri käest, kes nägi ühte sellist tõukekelku internetis. Padu ütles, et tõukekelgu tegemine sobib kooliprogrammi hästi.

"Neil on vaja harjutada akutrelli kasutamist, kruvimist, naelutamist ja paljusid muid asju ja see töö on täpselt see, mis neid õppeülesandeid pakub ja sellepärast see tundus hea idee," lausus Padu.

Padu lisas, et kelgust on õppematerjalina kasu ka pärast seda, kui see valmis saab. Iga asi kulub ning seetõttu vajavad tõukekelgud aeg-ajalt koolitunni sees ka remonti, et siis uuesti maja ees lapsi edasi teenida.