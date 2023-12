Tudus meisterdas kohalik külamees lumest küla

Lääne-Virumaal Vinni vallas Tudu külas on kohaliku elaniku kätetööna kerkimas lumest küla.

Tudu poe vastas asuval väljakul kolmandat talve oma käteosavust proovile panev Margus Normak ehitas seekord kuuskede ümber lumest antiikküla. Alustuseks tegi meister müüri ja seejärel on ta ehitanud juba üle kümne maja. Neist üks, teistest suurem, kerkis müüri taha ja seda kutsub mees hotelliks.

Majad on valgustatud küünaldega, millega ehitajat varustavad kohalikud elanikud. Meistrimees jagas meelsasti lumeküla ehitamise nippe ka teistele huvilistele.

"Alguses soovitan teha suured lumehunnikud ning lumi kiht kihi kaupa kinni tampida. Seejärel paar päeva seisab ja saab saega tükke lõigata. See on nagu kaardimaja, ainult lumest. Ideed tulevad sõltuvalt lumest. Praegu on lund palju, teen hunnikud valmis ja hiljem hakkan välja voolima," rääkis Normak.

Esimesel aastal tegi külamees lumest müüri. Eelmisel aastal ehitas ta lumest Tudu koolimaja ja kiriku.