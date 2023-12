Elektrita on paar tuhat tarbijat

Tugevast tuulest ja sademetest põhjustatud elektrikatkestuste arv tõusis ööl vastu pühapäeva üle 13 000, pühapäeva hommikul kella seitsmeks oli vooluta pisut üle 7600 tarbija, õhtupoolikuks oli see arv langenud 2500 lähedale.

Elektrilevi kodulehe andmeil oli suhteliselt kõige rohkem elektrikatkestusi Rapla maakonnas, kus teenuste tase oli hommikul 90,2 protsenti. Valgamaal oli teenuste tase 95,3 protsenti, Viljandimaal 96,5, Võrumaal 97,7 protsenti.

Kella 14 pärastlõunal olid samad näitajad Raplamaal 94,1 protsenti, Valgamaal 98,7 protsenti, Viljandimaal 96,8, Võrumaal 99,1 protsenti.

Kella 16.30 ajal oli Raplamaal teenuse tase 96,5 protsenti, Viljandimaal 98,6 protsenti, Tartumaal 98,9 protsenti, Võru- ja Valgamaal 99,6 protsenti.

Hommikul kella seitsme ajal oli kokku üle Eesti elektrikatkestustest mõjutatud kliente 7668, rikkelisi elektrikatkestusi oli 95. Pärastlõunal kell kaks oli rikkelisi katkestusi 70, mõjutatud kliente 4186.

Enim oli hommikul rikkelisi katkestusi Raplamaal – 18 ja nendest oli mõjutatud 2672 klienti. Viljandimaal oli 15 katkestust, mõjutatud kliente 1059, 13 katkestust oli ka Valga-, Tartu- ja Pärnumaal.

Pärastlõunaks oli enim katkestusi Rapla- ja Viljandimaal (mõlemas 15), Valgamaal oli 10 ja Võrumaal kaheksa katkestust.

Katkestuste tipp oli laupäeval kell 23.45, kui ilma elektrita oli 13 957 klienti.

Eelmise suurema elektrikatkestuste laine ajal oli 13. detsembril kell 8.55 elektrita 17 951 klienti.

Päästeamet hoiatas laupäeval, et muutuvad ilmaolud võivad tuua uusi elektrikatkestusi ning soovitas inimestel selleks valmistuda. Transpordiamet hoiatas teedel tekkiva suure libeduse ja teele kukkuda võivate puude eest.

Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi hakkab laupäeval õhutemperatuur tõusma, võib sadada jäävihma ning tõuseb ka tuul.

"Lume raskuse all murdunud puud on päästjatele viimaste nädalate jooksul kõvasti tööd andnud. Sulades veelgi raskemaks muutuv lumi murrab puid ja oksi ning võib põhjustada järjekordseid elektrikatkestusi, samuti on teedel suur libeduseoht," ütles Päästeameti vastutav ametnik Leho Lemsalu pressiteate vahendusel.