Kuna jõulupühad on kohe käes, siis uuris "Aktuaalne kaamera. Nädal" Eesti erinevais paigus, kuidas kavatsevad inimesed pühi veeta ja mis plaanid neil selleks tehtud.

Enamik "Aktuaalse kaamera" tänavaküsitlusele vastanutest ütles, et on pühadeks valmis ja veedavad need pere keskel.