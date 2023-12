Uue nädala algus on plusskraadidega

Esmaspäeva öö on pilves, Põhja-Eestis kohati pilves selgimistega. Enamasti Lõuna- ja Lääne-Eestis sajab vihma. Mitmel pool tekib udu, on jäiteoht. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 9, saartel kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist +3 kraadini, saarte rannikul +6 kraadini, Kirde-Eestis on öö hakul külma kuni 5 kraadi.

Hommik on pilves, üksikute selgimistega. Kohati sajab vihma. Mitmel pool on udu ja jäidet. Puhub edela -ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist +4 kraadini, saartel kuni +6 kraadini.

Päev on pilves selgimistega. Kohati sajab vihma. Ennelõunani püsib paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 1 kraadist 6 kraadini.

Teisipäeval jõuab Eestisse uus vihmasadu ja liigub läänest ida suunas. Tuul on tugev. Öine õhutemperatuur on öösel -2 kraadist +3 kraadini, päeval on sooja 2 kuni 7 kraadi.

Järgnevatel päevadel õhumass külmeneb veidi ning vihmaga koos sajab lörtsi, mõnel pool ka lund. Tuul on sageli tugev ning õhutemperatuur pendeldab 0 kraadi ümber.