Graham: USA otsustab edasise abi andmise Ukrainale järgmisel aastal

"See saab paika järgmiseks aastaks. Tunneme, et meie tegevust pidurdatakse. Me ei ole veel kokkuleppele lähedal. See juhtub järgmisel aastal," sõnas Graham.

Esindajatekoja spiiker Mike Johnson (vabariiklane) ja tema senati kaasparteilased on korduvalt toonitanud, et nad toetaksid Ukrainale abi andmist ainult siis, kui see oleks ühises paketis otsusega tugevdada kontrolli USA ja Mehhiko piiril.

USA kongressi läbirääkijad tegid nädalavahetusel kõvasti tööd kokkuleppe mustandi teksti kallal, et siduda Ukraina ja Iisraeli abipakett uue piirijulgeoleku leppega, ütles kõrge demokraat ja avaldas suurt optimismi asjaga seoses.

"Olen vägagi lootusrikas," ütles Lääne-Virginia osariigi tsentristlike vaadetega senaator Joe Manchin uudistekanalile CNN saates.

Manchin ütles, et oli ühenduses mõlema erakonna läbirääkijatega, aga samuti Valge Majaga.

"Nad mõistavad, et piir ei toimi ja see teema vajab lahendamist," toonitas Manchin.

Kolm senati läbirääkijat – sõltumatu Kyrsten Sinema, demokraat Chris Murphy ja vabariiklane James Lankford – kohtusid laupäeval ja saavad uuesti pühapäeval kokku, et leida kompromiss, mis sisaldaks endas ka abi Taiwanile.

Poliitikaväljaanne Politico kirjutas, et kõik kolm rääkisid edusammudest pärast laupäevaseid kõnelusi.

President Joe Bideni administratsioon rõhutab kiiret vajadust uue abi järele, eriti olukorras, kus Ukraina seisab silmitsi uue talvega, mil Venemaa jätkab rünnakuid energiataristu pihta

Demokraadid toetavad välja käidud 61 miljardi dollari suurust abipaketti, mis näeb ette nii sõjalist, aga ka humanitaar- ja makromajanduslikku abi.

Ent Graham koos mitme teise vabariiklasega on järjekindlalt seisukohal, et esmalt peab kongress tagama piirijulgeoleku, et välja juurida migrantide pideva pealevoolu probleem.

Tema sõnul on kompromiss küll võimalik, ent hoiatas demokraate: "Ma ei aita Ukrainat, Taiwani või Iisraeli seni, kuni me pole kindlustanud piiri, mis on minema pühitud."

Igasugune lepe, milleni senatis jõutakse, peab läbima ka vabariiklaste kontrollitava esindajatekoja, kus pühadepuhkus juba algas. Teoreetiliselt on võimalik neid puhkuse ajal Washingtoni kokku kutsuda hääletamisele, juhul kui kokkulepe saavutatakse.