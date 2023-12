Venemaa kannab kolossaalseid kaotusi elavjõus ja tehnikas ning jätkab Ukraina positsioonide ründamist. Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa jätkab pealetungi Avdijivka, Bahmuti ja Kupjanski suunal.

Idarindel muutuseta: Venemaa jätkab Ukraina positsioonide ründamist

Venemaa kannab kolossaalseid kaotusi elavjõus ja tehnikas ning jätkab Ukraina positsioonide ründamist. Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa jätkab pealetungi Avdijivka, Bahmuti ja Kupjanski suunal.

Ukraina peastaap teatas, et riigi sõjavägi tõrjus tagasi Venemaa rünnakud Kupjanski suunas. Ka Vene sõjablogijad teatasid, et Vene väed pole Kupjanski suunal olulisi edusamme teinud.

Venemaa jätkab ka Bahmuti suunal Ukraina positsioonide ründamist. Vene allikad väidavad, et riigi väed liikusid edasi Bahmuti põhjatiival. Ägedad lahingud käivad ka Bahmuti lõunatiival. Seal asub ka Klištšiivka asula, mille Ukraina suutis suvel vabastada. Venemaa üritab nüüd piirkonda tagasi vallutada. Vene sõjablogijad väitsid, et Vene väed on jõudnud Klištšiivka küla lähistele ja asula äärealadel käivad ägedad lahingud

Vene väed üritavad edasi liikuda ka Avdijivka suunal. 17. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid veidi edasi Stepove suunal. Stepove küla jääb Avdijivkast kolme kilomeetri kaugusele, piirkonnas asub strateegiliselt tähtis raudteeliin. Ägedad lahingud käivad veel Krasnohorivka lähedal ja koksitehase juures.

Venemaa jätkab ka Avdijivka tööstusrajoonis asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Vene blogijad väitsid, et Vene väed jõudsid Avdijivka eeslinna, ISW teatas siiski, et pole olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid seal piirkonnas edasi liikuda.

Ukraina peastaap teatas, et riigi väed korraldavad Avdijivka suunal vasturünnakuid. 17. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina väed liikusid veidi edasi Nevelske suunas. See asula asub Avdijivkast 15 kilomeetrit edelas, vahendas ISW.

Ukrainas alustati menetlust seoses Zalužnõi pealtkuulamiskatsega

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) teatas pühapäeval, et alustas kriminaalmenetlust seoses pealtkuulamisseadme leidmisega Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi ühest võimalikust asukohast, edastas uudisteagentuur UNIAN.

Julgeolekuteenistus täpsustas, et algatatud on menetlus Ukraina kriminaalkoodeksi artikli 359 alusel, milles räägitakse teabe saamiseks tehniliste erivahendite ebaseaduslik omandamisest, müügist või kasutamisest.

"Rõhutame, et seadmeid ei leitud otse Valeri Zalužnõi kabinetist, vaid ühest ruumist, mida ta saaks tulevikus töötamiseks kasutada," seisis avalduses.

Avastatud seade ei olnud esialgsetel andmetel töökorras.

Teabe salvestamise vahendeid ega salvestiste kaugedastusvahendeid ei leitud.

Avalduses lisati, et SBU ametnikud võtavad kuriteo uurimiseks kasutusele kõik seadusega ettenähtud meetmed.

Üks sõjaväeringkondade allikas kinnitas informatsiooni juba varem meediakanalile RBC Ukraina. Allika sõnul olid tuvastatud pealtkuulamisseadmed valmistatud tundmatut tüüpi osadest, mis ei võimalda tuvastada, kes seadmed paigaldas.