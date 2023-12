Times: Iisrael võib alustada maismaasõda Hezbollah' vastu

Ajaleht The Times kirjutab, et Iisrael tahab šiiarühmituse Hezbollah tiibu kärpida ning võib seetõttu hakata Lõuna-Liibanonis pidama maismaasõda.

Terroriorganisatsioon Hamas alustas 7. oktoobril rünnakut Iisraeli vastu ning Iisrael ja Hezbollah vahetavad nüüd pidevalt suurtükituld. Hiljuti teatas Hezbollah' liider Hassan Nasrallah, et rühmitus ei alusta suurt rünnakut Iisraeli vastu. Iisraeli poliitikud ja väejuhid siiski muretsevad, et Hezbollah võib riiki rünnata, vahendas The Times.

Iisraeli kaitsejõud (IDF) teatasid nüüd, et tahavad Hezbollah' väed tõrjuda Litani jõeni. Litani jõgi asub Iisraeli piirist umbes 20 kilomeetri kaugusel. Iisrael muretseb, et riigi põhjaosa võib tabada sarnane rünnak, mis toimus 7. oktoobril.

"See, mis juhtus lõunas, pole midagi, võrreldes sellega, mida nad siin teha saavad. Iisraeli doktriin on viia sõda teisele poole," ütles Iisraeli armee kõrge ohvitser ajalehele The Times.

Maismaavägede sisseviimise üle otsustavad Iisraeli peaminister ja sõjakabinet. Valitsus arutab nüüd, kui suurt ohtu Hezbollah riigile kujutab. Lõuna-Liibanoni valitsev šiiarühmitus naudib ka Iraani toetust, islamiriik varustab rühmitust ka relvadega. Lõuna-Liibanonis moodustab enamuse šiiitide kogukond, kuid piirkonnas elavad veel kristlased, sunniidid.

Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant leiab, et riik peab põhjas oma heidutust veelgi tugevdama. Sel kuul teatas Gallant, et Hezbollah peab oma väed viima Litani jõest põhja poole. Pühapäeval teatas Gallant taas, et Iisrael tahab oma põhjapiiri tugevdada.

"Me tahame rahu taastada ja teeme seda kas kokkuleppe või jõulise tegevusega, koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega," rääkis Gallant.

Iisraeli ja Hezbollah' vahel puhkes konflikt ka 2006. aastal, siis sai Iisraeli ja Hezbollah vahel kuu aega kestnud ja patiseisuga lõppenud lühikeses, kuid verises sõjas surma üle 1200 Liibanoni elaniku ja rohkem kui 160 iisraellast.

Hiljem sõlmitud leppe tulemusena pidi Hezbollah taanduma Litani jõe lõunakaldalt. Sellegipoolest paiknevad seal äärmusrühmituse raketibaasid, kuna Hezbollah väidab, et Iisrael pole lahkunud Golani kõrgendike piirkonnast.

Iisrael evakueerib praegu Liibanoni piiri ääres paiknevaid kogukondi, kohalikud elanikud aga soovivad kodudesse naasta. Valitsus on seetõttu üha suurema surve all.

"Me oleme siin hirmul. Me peame Hezbollah'st lahti saama, viima nad kaugemale," ütles Liibanoni piiri ääres elav ettevõtja Benny Pilveri.