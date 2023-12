Rolls-Royce võib rajada moodulreaktorid Ukrainasse

Ajaleht The Telegraph teatas, et tööstuskontsern Rolls-Royce peab läbirääkimisi Ukraina ühe suurima elektrifirmaga (DTEK) ning Suurbritannia firma võib riiki rajada moodulreaktorid.

DTEK kuulub miljardär Rinat Ahmetovile ning firma peab läbirääkimisi Rollsiga. Ettevõtte tegevjuht Maksim Timtšenko ütles, et DTEK tahab suurendada tuumaenergia tootmist.

DTEK ja Rolls uurivad, kas söejaamad saaks 2030. aastatel ümber ehitada. Nende asemele tuleksid siis moodulreaktorid.

Venemaa jätkab Ukraina kriitilise taristu pommitamist. Ukraina tahab seetõttu oma elektrivõrku detsentraliseerida ning võtta kasutusele rohkem taastuvaid energiaallikaid. Mais hakkas Lõuna-Ukrainas elektrit tootma tuulepark, mille DTEK pani sõja ajal püsti vaid üheksa kuuga.

Timtšenko sõnul peab aga riik arendama ka tuumaenergia tootmist. Ukrainale kuulus varem neli tuumajaama, mis andsid ligi poole vajaminevast elektrist. Zaporižžja tuumajaam asub nüüd aga Vene vägede poolt okupeeritud territooriumil. Seetõttu tunneb Ukraina nüüd huvi moodulreaktorite vastu.

Rolls-Royce kinnitas, et kaks firmat peavad läbirääkimisi. Maailmas on praegu arenduses kümneid uusi väikeseid moodulreaktoreid. Teoorias on see väiksem tuumareaktori tüüp, mis valmistatakse mujal ja pannakse siis kohapeal kokku. The Telegraph kirjutab, et DTEK peab kõnelusi ka teiste firmadega, mis arendavad moodulreaktoreid.