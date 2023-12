Nippon Steel ostab US Steeli 14,9 miljardi dollari eest

Tegemist on Nippon Steeli ajaloo suurima tehinguga, kirjutab Financial Times. Nippon Steel oli 2022. aastal maailma suuruselt neljas terasetootja.

Esmaspäeval avaldatud pressiteate kohaselt maksab Jaapani ettevõte 55 dollarit US Steeli aktsia kohta, mis on ligi 40 protsenti rohkem kui USA ettevõtte aktsia viimane hind reedesel kauplemispäeval. Kohandades US Steeli võlakohustustega, on US Steeli tehinguliseks väärtuseks 14,9 miljardit dollarit.

Tegemist on Jaapani suurettevõtete järjekordse välismaise ostutehinguga sel aastal. Pangandusekspertide sõnul on Jaapani osapooltega tehingute arv kasvamas riigi rahvusvaluuta jeeni nõrgale vahetuskursile vaatamata.

"Meil on väga hea meel, et see tehing toob kokku kaks maailma juhtivate tootmisvõimekuste ja oskusteabega ettevõtet," ütles Nippon Steeli president Eiji Hashimoto.

US Steeli juhatus on arutanud ettevõtte tulevikku alates selle aasta algusest. Augustis keeldus ettevõtte juhtkond müümast US Steeli kodumaisele rivaalile Cleveland-Cliffsile, mis pakkus 7,32 miljardit dollarit ettevõtte omandamise eest.